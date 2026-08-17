Vecinos de Anaga reclaman planes de emergencia ante el riesgo de incendios forestales

La preocupación por el riesgo de incendios forestales ha llevado a vecinos y asociaciones de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga (RBMA) a elaborar un documento dirigido a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Tegueste, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias en el que reclama medidas urgentes para reforzar la prevención y la respuesta ante posibles emergencias en uno de los espacios naturales más sensibles del Archipiélago. "No pedimos prohibir el acceso al parque rural; pero sí exigimos controles los días de altas temperaturas", precisan.

El documento se promueve a raíz de los grandes incendios registrados en distintos puntos de España y ante el temor a que una situación similar podría producirse también en Anaga. El colectivo sostiene que disponer de planes específicos, protocolos claros y una población informada puede marcar la diferencia entre una evacuación ordenada y una tragedia.

Un territorio vulnerable

Los vecinos recuerdan que la Reserva de la Biosfera presenta unas condiciones geográficas que dificultan cualquier operación de emergencia. Muchos de sus núcleos se encuentran entre montañas y barrancos, con carreteras estrechas y, en numerosos casos, con una única vía de acceso. En el documento advierten de que la TF-12 constituye prácticamente el único eje de comunicación para buena parte de los caseríos, por lo que un incendio, un desprendimiento o el colapso provocado por el intenso tráfico podrían dejar aislada a parte de la población.

A esta situación se suma el elevado número de visitantes que recibe Anaga durante fines de semana y periodos vacacionales, un factor que, a juicio del comité, incrementa todavía más la vulnerabilidad del territorio y dificulta una posible evacuación.

Falta de planificación

El principal reproche del documento se dirige a la planificación municipal. Según denuncia el comité, ninguno de los tres municipios que integran la Reserva dispone de un Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendio Forestal (PAMIF), un instrumento que consideran esencial para organizar la respuesta operativa y coordinar a las distintas administraciones.

Asimismo, recuerdan que Santa Cruz continúa con un Plan de Emergencias Municipal aprobado en 2015 y La Laguna con otro de 2011, ambos considerados desfasados y poco conocidos por la ciudadanía. Solo Tegueste dispone de un PEMU actualizado, aprobado en 2025, aunque tampoco cuenta con un PAMIF específico.

El ejemplo de Teno

Los residentes en el Parque Rural consideran que las actuaciones municipales de prevención, vigilancia y disuasión frente al riesgo de incendios son "prácticamente inexistentes". Admiten que con el Cabildo de Tenerife se han registrado mejoras en la relación, pero entiende que las respuestas son insuficientes aún, a la espera de la reunión que celebrarán en septiembre para seguir avanzando en materia de Movilidad.

El documento destaca las medidas implantadas recientemente por el Cabildo en el Parque Rural de Teno durante una situación de alerta por incendios, con regulación de accesos, limitación de la circulación y puntos de información para facilitar una eventual evacuación. El comité considera que un sistema similar debería estudiarse para Anaga.

El escrito concluye reclamando a los ayuntamientos, al Cabildo y al Gobierno de Canarias que impulsen de forma coordinada los planes pendientes, actualicen los ya existentes y desarrollen campañas permanentes de información ciudadana. Los vecinos insisten en que su objetivo no es generar alarma, sino anticiparse a una posible emergencia y garantizar que la población sepa cómo actuar si algún día un gran incendio amenaza la Reserva de la Biosfera.