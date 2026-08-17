Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ordena medidas urgentes de seguridad en un edificio abandonado de la Rambla

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ordena a los propietarios del edificio situado en el número 157 de la emblemática Rambla la adopción de medidas urgentes de seguridad, debido al estado de deterioro que presenta la citada construcción.

Este inmueble residencial se encuentra totalmente abandonado, según lo indica el Ayuntamiento chicharrero. La Gerencia de Urbanismo, a través del servicio de Disciplina Urbanística, también muestra su preocupación por la palmera que se localiza en la entrada del edificio.

Este no es el primer expediente que tramita la Gerencia Municipal de Urbanismo relacionado con este edificio de la Rambla de Santa Cruz. El anterior tuvo que archivarse porque ya habían pasado cinco años desde que se inició. Esta última resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque el Consistorio chicharrero continúa si localizar a los propietarios, que en este caso se trata de dos ciudadanos, para poder realizar la correspondiente notificación de la orden.

Edificio situado en el número 157 de la Rambla de Santa Cruz. / Arturo Jiménez

La situación de abandono en la que se encuentran numerosos inmuebles del municipio es una de las principales ocupaciones del servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santa Cruz. La semana pasada, se publicaba otra resolución en la que el Consistorio anunciaba la demolición de una vivienda privada situada en el barrio de María Jiménez por «riesgo elevado de colapso». Ésta será ejecutada por la Gerencia de Urbanismo a través de la ejecución subsidiaria, debido a que su propietaria no ha atendido los requerimientos realizados por el Consistorio. Eso sí, la Corporación local reclamará el coste de los trabajos, que asciende a más de 66.000 euros, a la dueña de la casa.

Ruina inminente

Asimismo, recientemente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha declarado la situación de ruina inminente de dos inmuebles, uno situado en la calle San Miguel, en el barrio de Tíncer, y el segundo ubicado en la calle Fray Antonio de Guevara, en el barrio San Antonio. En el primer caso, Urbanismo ordena el desalojo, cierre y precinto de la construcción, así como el tapiado hasta que se lleve a cabo su derribo.

En el segundo caso, el Consistorio exige una medida «inmediata preventiva de seguridad» para impedir el acceso al inmueble. También se insta a los propietarios a ejecutar, en el plazo de diez días, el derribo de la totalidad de los restos de forjado de la edificación, así como a retirar las placas de cubierta de la parte delantera. n