Zonas de baño
Santa Cruz de Tenerife busca recuperar la Bandera Azul en 2027 mientras se prolonga la espera por la depuradora
El primer teniente de alcalde recuerda la pérdida del distintivo en 2003 y pone en valor el esfuerzo municipal realizado en los últimos cuatro años para revertir la situación ante la entidad evaluadora
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicita a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) que sopese la posibilidad de restituir la Bandera Azul para varios puntos del litoral capitalino de cara a 2027 a pesar de que las obras de la depuradora de Santa Cruz acumulen un nuevo retraso que ya se eleva a seis años con la previsión de que finalicen en junio de 2029.
En una carta remitida a la entidad, el primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, recuerda que la capital perdió este distintivo en 2003 como consecuencia de un vertido en la zona de Cabo Llanos. Desde entonces, señala, el Ayuntamiento ha trabajado para revertir esa situación, aunque la solución definitiva depende de la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, una infraestructura ejecutada por el Ministerio para la Transición Ecológica cuya finalización. Tarife hace constar el esfuerzo inversor en materia de saneamiento y depuración en los últimos cuatro años.
El primer teniente de alcalde hace constar que el Consistorio ha ejecutado inversiones por valor de 15,7 millones de euros entre 2022 y 2026 para avanzar hacia el objetivo de "vertido cero al mar". Entre las actuaciones cita la nueva depuradora de Igueste de San Andrés (1,7 millones), la depuradora de Tachero-Taganana (3,5 millones), la eliminación de un colector en San Andrés para conducir las aguas residuales a la depuradora (2,8 millones) y las estaciones de bombeo de Añaza, Acorán y Los Alisios (7,7 millones).
El edil propone que ADEAC desplace una comisión técnica a Santa Cruz para conocer sobre el terreno las actuaciones ejecutadas, con el compromiso de aportar cuantos documentos sean precisos, para demotrar la calidad del agua en zonas como Anaga, Las Teresitas, Los Charcos y Añaza en aras de recuperar "un distintivo que Santa Cruz nunca debió perder".
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