BARRIO A BARRIO | Anaga
Roque Negro celebra la tradición de las lavanderas con una visita especial desde Vilaflor
Casi noventa mayores de Vilaflor participan en una excursión organizada en el marco de la tradición de las lavanderas de Anaga
Cada 15 de agosto, el caserío de Roque Negro, en el interior de Anaga, rinde homenaje a sus lavanderas, una tradición que este año cobró un significado especial con la visita de una representación llegada desde Vilaflor, que devolvió así la visita realizada hace un año por una expedición del Parque Rural.
La iniciativa partió de Antonio Hernández, natural de Vilaflor, policía del Parque Rural hasta su jubilación y dirigente vecinal de Taborno. Su propuesta entusiasmó a José Iván Rodríguez, referente de la asociación vecinal de Roque Negro, quien impulsó ambos encuentros.
La cita, celebrada el pasado sábado, reunió a siete lavanderas de Vilaflor, que se sumaron a las anfitrionas para recrear los antiguos lavaderos y recordar una de las labores tradicionales de las mujeres del medio rural. Además, la concejala de Bienestar Social del municipio chasnero organizó una excursión en la que participaron cerca de noventa mayores procedentes del pueblo más alto de España.
Entre lavados sobre las piedras compartieron cantos, refranes, chistes y anécdotas del día a día de una costumbre heredada de sus mayores, en un acto de hermandad que comenzó a las diez de la mañana y se prolongó hasta las cinco de la tarde, cuando regresó la comitiva de Vilaflor, aunque la celebración continuó en Roque Negro.
La colaboración de la directora del Parque Rural de Anaga y de Juan Antonio Peraza contribuyó al éxito de la jornada, que estuvo amenizada, entre otros, por integrantes del conocido grupo Cumbres de Vilaflor.
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