La recogida de enseres marca un nuevo récord en la capital tinerfeña

El servicio municipal de recogida de muebles y enseres de Santa Cruz de Tenerife mantiene su tendencia de crecimiento. Entre enero y julio de este año, el Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria Valoriza Servicios Medioambientales S.A., retiró casi 1.760 toneladas de residuos voluminosos, lo que supone un incremento del 10,39% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se recogieron 1.594.130 kilos. En términos absolutos, el servicio ha gestionado 165.700 kilos más que hace un año, una evolución que el Consistorio atribuye tanto al aumento del uso del servicio gratuito como a la creciente concienciación ciudadana sobre la correcta gestión de este tipo de residuos.

Los datos reflejan una evolución constante durante los siete primeros meses del año. Marzo fue el periodo de mayor actividad, con 314.510 kilos retirados, seguido de julio, con 291.090 kilos. Enero cerró con 245.020 kilos; abril, con 247.110; junio, con 235.880; mayo, con 226.380, y febrero registró la cifra más baja, con 199.840 kilos.

La tendencia confirma el crecimiento que ya experimentó este servicio durante el pasado ejercicio. En 2025, Santa Cruz retiró 2.940.050 kilos de muebles y enseres, 14.850 kilos más que en 2024, consolidando una línea ascendente en el uso de este recurso municipal y reduciendo progresivamente el abandono de residuos voluminosos en la vía pública.

Muebles, colchones, sofás, puertas, sillas, cajas, algunos de los materiales que retira el servicio municipal

Entre los elementos que pueden retirarse figuran muebles, colchones, sofás, puertas, sillas, cajas y otros objetos de uso doméstico, además de determinados aparatos eléctricos y electrónicos. Tarife insiste en que utilizar este recurso evita el abandono incontrolado de residuos que deterioran la imagen de la ciudad, dificultan las labores ordinarias de limpieza y generan un importante coste añadido para las arcas municipales.

Datos de la recogida el año pasado

La evolución de este servicio se enmarca en la mejora general registrada por la recogida selectiva de residuos en Santa Cruz. Durante 2025, el municipio alcanzó un total de 14.414.288 kilos de residuos separados, lo que representó un incremento del 2,89% respecto al año anterior, con 405.074 kilos más recuperados.

Dentro de esa evolución destacaron especialmente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuya recogida aumentó un 33,1%, pasando de 119.430 kilos en 2024 a 159.000 en 2025. También experimentó un importante crecimiento la fracción orgánica, que alcanzó los 2.021.240 kilos, un 22,47% más que el ejercicio anterior, impulsada por la extensión del contenedor marrón y la entrega gratuita de llaves y kits de reciclaje a los vecinos.

Asimismo, la recogida de papel y cartón continuó creciendo hasta situarse en 4.642.536 kilos, un 1,35% más que en 2024. Para el Ayuntamiento, estos datos evidencian una mayor implicación de la ciudadanía en la separación de residuos y permiten avanzar en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje fijados por la normativa estatal y europea.

Valoración política

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que estas cifras reflejan «el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento para garantizar una respuesta eficaz ante el volumen de muebles y enseres que se generan en la ciudad». A su juicio, disponer de un servicio específico para este tipo de residuos permite mantener los barrios en mejores condiciones y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía.

Las autoridades apelan a la colaboración vecinal para que se depositen los enseres a la hora convenida

Bermúdez considera que el incremento registrado durante 2026 demuestra la importancia de seguir reforzando este servicio, al tiempo que contribuye a avanzar hacia una ciudad «más limpia, sostenible y respetuosa con su entorno». En ese sentido, insiste en que la colaboración ciudadana resulta esencial para que los recursos municipales funcionen de forma eficiente y continúe mejorando la calidad del espacio público en todos los distritos.

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El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que el elevado volumen de residuos retirados pone de manifiesto la necesidad de seguir mejorando la gestión de los enseres domésticos y evitar que permanezcan abandonados en las calles. El edil recuerda que Santa Cruz dispone de un servicio municipal gratuito de recogida de enseres, que debe solicitarse previamente para que los residuos sean retirados en el lugar, día y horario establecidos por el servicio.