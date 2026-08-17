Denuncian graves perjuicios por contenedores mal ubicados en el centro de Santa Cruz de Tenerife

Una «barricada de contenedores» frente a la puerta de un despacho profesional amenaza con provocar el traslado de una empresa del centro de Santa Cruz de Tenerife. Así lo denuncia José Luis Carballo, representante de ATC Arco Asesores S.L., quien ha solicitado al Ayuntamiento la reubicación de los recipientes situados en el cruce de las calles Santiago Cuadrado y Calvo Sotelo al considerar que generan problemas de salubridad, seguridad y graves perjuicios para la actividad del negocio.

La petición llega después de que el Consistorio rechazara una solicitud anterior al entender que el emplazamiento actual es el más adecuado desde el punto de vista técnico y operativo. Sin embargo, Carballo sostiene que la distribución de los puntos de recogida no cumple los criterios de proximidad a los vecinos y que los contenedores, situados a apenas un metro de la entrada del local, dificultan el paso de peatones, clientes y personas con movilidad reducida, además de incrementar el riesgo en una intersección con elevada siniestralidad.

El empresario también denuncia malos olores, vertidos y acumulación de residuos, y recuerda el incendio registrado en agosto de 2025 en unos contenedores de la zona. Además, asegura que dos ingenieros consultados concluyen que, en caso de incendio, los recipientes de papel y plástico podrían dificultar la evacuación del inmueble. Por ello reclama al Ayuntamiento que traslade los contenedores a otro emplazamiento que garantice la seguridad y minimice las molestias para vecinos y comerciantes.