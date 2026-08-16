Santa Cruz de Tenerife vigilará las playas de Almáciga y el Roque de Las Bodegas todo el año

El servicio municipal de socorrismo y salvamento de Santa Cruz de Tenerife vigilará durante todo el año las playas de Almáciga y del Roque de Las Bodegas, situadas en Anaga. Así lo anuncia la concejala de Seguridad Ciudadana, la nacionalista Gladis de León, quien informa de que el Ayuntamiento está trabajando en los pliegos del nuevo contrato del servicio de salvamento de la capital, que saldrá a licitación en los próximos meses.

De León destaca que dicho contrato supondrá una inversión anual de dos millones de euros, unos 500.000 euros más al año que el presupuesto que se destina al servicio actual, del que se encarga Cruz Roja. Con este incremento, explica la concejala, el Consistorio de la capital pretende reforzar la vigilancia y la seguridad en el litoral chicharrero. Entre las mejoras previstas figura, precisamente, la ampliación a todo el año del servicio de socorrismo que actualmente solo se presta durante el verano y Semana Santa en Almáciga y el Roque de Las Bodegas.

Y es que estas dos zonas de baño se encuentran entre las playas de Santa Cruz de Tenerife que según el Gobierno de Canarias son peligrosas. En concreto, el Catálogo de Playas de la Comunidad Autónoma establece que de trece zonas de baño con las que cuenta el municipio chicharrero, un total de nueve son «peligrosas».

Éstas son Benijo, que actualmente está cerrada por riesgo de desprendimientos; Las Gaviotas, cuyo acceso también está prohibido por el mismo motivo; Playa Chica; Antequera; San Andrés; playa de Valleseco; playa de los Rempujos; Almáciga y el Roque de Las Bodegas. Solo en cuatro zonas de baño de Santa Cruz, el Ejecutivo canario considera que no existe «riesgo». Se trata de la playa de Las Teresitas, playa de los Alemanes, playa del Club Náutico y del conocido como Muelle de Añaza. El catálogo no ha incorporado aún la Zona de Los Charcos en Valleseco.

Las playas que son calificadas como peligrosas lo son por diferentes motivos, como el fuerte oleaje, los accesos, el riesgo de desprendimientos o la posibilidad de contaminación al encontrarse en zona portuaria.

El contrato del actual servicio municipal de socorrismo y salvamento, que el Ayuntamiento de la capital adjudicó en su momento a Cruz Roja, ya ha expirado, aunque éste se mantiene en «situación de continuidad», para garantizar la seguridad en las playas y porque se trata de una prestación esencial, hasta que se licite y se adjudique el nuevo contrato. «Estamos preparando los nuevos pliegos, por lo que ya hemos iniciado el procedimiento», apunta De León.

¿Qué playas tienen socorristas todo el año?

Actualmente, las playas que cuentan con el servicio municipal de socorrismo durante todo el año son Las Teresitas, Las Gaviotas, Muelle de San Andrés y Valleseco. Durante la temporada alta, es decir, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, estas zonas de baño cuentan con socorristas desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. Durante la temporada baja, es decir, entre el 1 de octubre y el 30 de mayo, el servicio de salvamento se presta entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde.

El resto de accesos al litoral en la capital chicharrera, Playa Chica, Muelle de Añaza, Roque de Las Bodegas, Almáciga y Benijo, solo tienen socorristas durante la temporada alta, es decir entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, de 9:00 a 20:00 horas, y en Semana Santa. Con el nuevo contrato que está preparando el área de Seguridad del Ayuntamiento, y según insiste la concejala responsable de la misma, Almáciga y el Roque de Las Bodegas pasarán a formar parte del listado de playas que cuentan con el servicio todo el año.