Inversión europea para la vivienda en Santa Cruz: arranca la rehabilitación integral del Bloque 7 de Los Verodes en Los Gladiolos
La intervención incluye la instalación de un ascensor por primera vez, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora del aislamiento térmico
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, ha iniciado las obras de rehabilitación del Bloque 7 de Los Verodes, en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) del barrio de Los Gladiolos IV.
Financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y redactado por la firma JTP RICHARD Arquitectos, el proyecto persigue la transformación integral de un edificio erigido en 1977 bajo tres pilares fundamentales: eficiencia energética, accesibilidad universal y economía circular.
Accesibilidad, eficiencia y convivencia durante las obras
La concejala de Vivienda, Ana Belén Mesa, explicó que las actuaciones van más allá del simple mantenimiento del inmueble e incluyen la instalación de un ascensor inédito hasta la fecha, la eliminación de barreras arquitectónicas y la implementación de un sistema de aislamiento para reducir el consumo energético de los hogares.
- Convivencia diaria: Los trabajos se están ejecutando con las 16 viviendas ocupadas por sus residentes, lo que ha requerido una planificación técnica específica para hacer compatibles las obras con la vida cotidiana de las familias.
- Impacto social: El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que este tipo de iniciativas públicas buscan «mejorar el bienestar de los vecinos, reducir sus costes energéticos y permitir que desarrollen su proyecto de vida en mejores condiciones».
- Santa Cruz de Tenerife, condenada a pagar 6,5 millones en cuatro años por la tasa de cementerios que no cobra a los vecinos
- Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad
- El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler
- Gigantes de la automoción compiten por vender a Santa Cruz de Tenerife sus 61 nuevas guaguas: quince empresas se disputan el contrato municipal
- La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores
- Bermúdez sentencia que Santa Cruz de Tenerife defenderá el monumento a Franco con todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a su alcance
- Santa Cruz de Tenerife finaliza la rehabilitación de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y de los aparcamientos de Ofra
- La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también vuela: cuatro drones vigilan y hablan a la ciudad