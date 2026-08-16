Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta en CandelariaTiempo en CanariasAcelerar obras en CanariasCD TenerifeLa Pamela de TejinaTuristas se bañan en la plaza de EspañaMarruecos se expande sobre el SáharaCae un drago en La LagunaGas de la risa
instagramlinkedin

Inversión europea para la vivienda en Santa Cruz: arranca la rehabilitación integral del Bloque 7 de Los Verodes en Los Gladiolos

La intervención incluye la instalación de un ascensor por primera vez, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora del aislamiento térmico

Bloque 7 de Los Verodes

Bloque 7 de Los Verodes / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, ha iniciado las obras de rehabilitación del Bloque 7 de Los Verodes, en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) del barrio de Los Gladiolos IV.

Financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y redactado por la firma JTP RICHARD Arquitectos, el proyecto persigue la transformación integral de un edificio erigido en 1977 bajo tres pilares fundamentales: eficiencia energética, accesibilidad universal y economía circular.

Accesibilidad, eficiencia y convivencia durante las obras

La concejala de Vivienda, Ana Belén Mesa, explicó que las actuaciones van más allá del simple mantenimiento del inmueble e incluyen la instalación de un ascensor inédito hasta la fecha, la eliminación de barreras arquitectónicas y la implementación de un sistema de aislamiento para reducir el consumo energético de los hogares.

Noticias relacionadas

  • Convivencia diaria: Los trabajos se están ejecutando con las 16 viviendas ocupadas por sus residentes, lo que ha requerido una planificación técnica específica para hacer compatibles las obras con la vida cotidiana de las familias.
  • Impacto social: El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que este tipo de iniciativas públicas buscan «mejorar el bienestar de los vecinos, reducir sus costes energéticos y permitir que desarrollen su proyecto de vida en mejores condiciones».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santa Cruz de Tenerife, condenada a pagar 6,5 millones en cuatro años por la tasa de cementerios que no cobra a los vecinos
  2. Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad
  3. El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler
  4. Gigantes de la automoción compiten por vender a Santa Cruz de Tenerife sus 61 nuevas guaguas: quince empresas se disputan el contrato municipal
  5. La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores
  6. Bermúdez sentencia que Santa Cruz de Tenerife defenderá el monumento a Franco con todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a su alcance
  7. Santa Cruz de Tenerife finaliza la rehabilitación de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y de los aparcamientos de Ofra
  8. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también vuela: cuatro drones vigilan y hablan a la ciudad

Inversión europea para la vivienda en Santa Cruz: arranca la rehabilitación integral del Bloque 7 de Los Verodes en Los Gladiolos

Inversión europea para la vivienda en Santa Cruz: arranca la rehabilitación integral del Bloque 7 de Los Verodes en Los Gladiolos

Santa Cruz de Tenerife vigilará las playas de Almáciga y el Roque de Las Bodegas todo el año

Santa Cruz de Tenerife vigilará las playas de Almáciga y el Roque de Las Bodegas todo el año

Arranca el plan 'verde' de Santa Cruz de Tenerife: más árboles, corredores naturales, zonas de sombra y refugios frente al calor

Arranca el plan 'verde' de Santa Cruz de Tenerife: más árboles, corredores naturales, zonas de sombra y refugios frente al calor

Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad

Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad

Santa Cruz de Tenerife finaliza la rehabilitación de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y de los aparcamientos de Ofra

Santa Cruz de Tenerife finaliza la rehabilitación de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y de los aparcamientos de Ofra

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores

El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler

El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler

Santa Cruz de Tenerife gastó 398.976 euros en la fiesta de Bienvenida al Verano a través de diez contratos

Santa Cruz de Tenerife gastó 398.976 euros en la fiesta de Bienvenida al Verano a través de diez contratos
Tracking Pixel Contents