Inversión europea para la vivienda en Santa Cruz: arranca la rehabilitación integral del Bloque 7 de Los Verodes en Los Gladiolos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, ha iniciado las obras de rehabilitación del Bloque 7 de Los Verodes, en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) del barrio de Los Gladiolos IV.

Financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y redactado por la firma JTP RICHARD Arquitectos, el proyecto persigue la transformación integral de un edificio erigido en 1977 bajo tres pilares fundamentales: eficiencia energética, accesibilidad universal y economía circular.

Accesibilidad, eficiencia y convivencia durante las obras

La concejala de Vivienda, Ana Belén Mesa, explicó que las actuaciones van más allá del simple mantenimiento del inmueble e incluyen la instalación de un ascensor inédito hasta la fecha, la eliminación de barreras arquitectónicas y la implementación de un sistema de aislamiento para reducir el consumo energético de los hogares.

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