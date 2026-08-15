Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad

La expansión del municipio de Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos que actualmente ocupa la Refinería ha dado un nuevo paso. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento chicharrero han firmado el convenio de cooperación que garantiza la financiación para llevar a cabo el diseño de la nueva ciudad, que ocupará una superficie de unos 500.000 metros cuadrados. Asimismo, las administraciones firmantes se comprometen a poner a disposición toda la documentación que se considere necesaria para la redacción de la ordenación de este suelo.

En concreto, a través de este acuerdo, rubricado el 20 de julio y publicado este viernes, 14 de agosto, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), se articula la participación económica de la Corporación insular y del Consistorio capitalino en la "formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería en Santa Cruz de Tenerife y establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación", de lo que se está encargando el Gobierno de Canarias.

La financiación necesaria para suspender todo el planeamiento relacionado con los terrenos de la Refinería, sin lo cual no se podría intervenir en este espacio, y para elaborar un único documento que ordene la nueva ciudad, en el marco del proyecto Santa Cruz Verde 2030, asciende a 650.000 euros. El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento chicharrero tendrán que aportar, en el plazo de 15 días, 350.000 euros cada uno, según se indica en el citado convenio. Dicha suspensión del planeamiento se trata de una medida excepcional contemplada en la Ley del Suelo.

Dos años después

El acuerdo ha sido firmado por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Este se rubrica más de dos años después de que tanto el Consistorio capitalino como el Cabildo de Tenerife solicitaran al Ejecutivo canario la tramitación de la suspensión de los instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los terrenos de la Refinería, y un año después de que la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias incoara el procedimiento de suspensión de la vigencia de los citados instrumentos y el establecimiento de las normas sustantivas de ordenación transitorias.

El Ejecutivo canario prevé poner en marcha en septiembre un proceso de participación ciudadana

Estos trabajos permitirán "lograr una ordenación en un único instrumento que dé respuesta a los objetivos del Plan Santa Cruz Verde 2030 y coordine las competencias e intereses de todas las administraciones (Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife) y agentes implicados", se indica en el convenio. Dichos trabajos consisten, principalmente, en la tramitación del procedimiento de suspensión de los instrumentos de ordenación vigentes para el suelo de la Refinería, en la modificación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife en el ámbito de la planta de Moeve (antes Cepsa), en el inicio de los trámites de "cualesquiera otras actuaciones necesarias en instrumentos de planificación urbanística y territorial", en el estudio de las formas jurídicas que proceda llevar a cabo entre las administraciones públicas y la empresa Moeve, y en la elaboración de un único instrumento de ordenación para este espacio.

Hitos

La Refinería de Santa Cruz de Tenerife inició su actividad en 1930, convirtiéndose en la primera en instalarse en España. La capital chicharrera recuperó una parte de los terrenos en los años 90, la zona conocida como Cabo Llanos. En 2013, la planta cesó la actividad consistente en la transformación de productos petrolíferos a partir del petróleo crudo como materia prima, debido a la imposibilidad de cumplir con el Plan de Calidad del Aire. Cinco años más tarde, en 2018, el Ayuntamiento chicharrero y en aquel entonces Cepsa firmaron un acuerdo para impulsar el desmantelamiento de la Refinería y la expansión de la ciudad en dichos terrenos, a través del denominado proyecto Santa Cruz Verde 2030.

En 2022 se anunció el inicio de los trabajos de desmantelamiento de la planta y el traslado al Puerto de Granadilla de la actividad consistente en el almacenamiento y suministro de productos petrolíferos, para lo que es necesaria la construcción de un almacén de hidrocarburos. Sin embargo, y según lo admitió el alcalde de Santa Cruz, éste no se ha podido construir porque aún no se han otorgado las licencias correspondientes por parte del Ayuntamiento de Granadilla, "lo que está retrasando el desmantelamiento de la Refinería". En este sentido, Bermúdez ha solicitado la implicación del Cabildo de Tenerife para que lidere este proceso. La Corporación insular está trabajando en ello.

Mientras tanto, y de forma paralela, las administraciones implicadas continúan realizando los trámites oportunos para acelerar el diseño de la nueva ciudad. El último paso ha sido éste, la firma de un convenio entre el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz para garantizar la financiación de los trabajos necesarios para suspender el planeamiento y redactar un único instrumento de ordenación del suelo que ocupa la Refinería. El siguiente paso será, según lo indica el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, la apertura de un proceso de participación ciudadana para que los vecinos presenten las propuestas que consideren oportunas sobre el diseño de la ciudad. Cabello prevé que en un plazo de 30 meses, y tras culminar todas las fases, se conozcan ya los usos y espacios que ocuparán estos terrenos.

Con el proyecto Santa Cruz Verde 2030, el municipio recuperará unos 500.000 metros cuadrados para la expansión de la ciudad. El 67% de dicha superficie quedará como suelo público, para crear zonas verdes, equipamientos y dotaciones. El resto será suelo de carácter lucrativo, donde se desarrollarán usos residenciales, turísticos o terciarios. También están previstos nuevos accesos al mar, un paseo marítimo y viarios.