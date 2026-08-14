Santa Cruz de Tenerife finaliza la rehabilitación de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y de los aparcamientos de Ofra

Las obras de rehabilitación del firme de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y del aparcamiento situado junto al Centro Comercial Los Príncipes, en Ofra, han finalizado. Así lo anuncia el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien destaca que con estas actuaciones mejoran las condiciones de circulación y la seguridad en estas vías, las cuales presentaban un "importante desgaste"

En el caso de la avenida San Sebastián, y según explica el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, se ha ejecutado una primera fase de una intervención más amplia. En concreto, se ha llevado a cabo el fresado de 54.676 metros cuadrados de pavimento deteriorado y el extendido de más de 900 toneladas de nueva capa de rodadura asfáltica. Asimismo, se ha reforzado estructuralmente las zonas de mayor desgaste y se ha renovado la señalización horizontal.

Los trabajos en la calle Lope de Vega se ejecutaron por fases, con el objetivo de reducir las afecciones y garantizar, en todo momento, el acceso a las viviendas y establecimientos de la zona, apunta Tarife. Y en Ofra se actuó sobre una superficie aproximada de 2.772 metros cuadrados, afectada por fisuras, pérdida de material, irregularidades y zonas de deterioro. La intervención ha incluido la preparación y regularización del firme, la ejecución de nuevas capas de mezcla asfáltica y la renovación de la señalización horizontal, con la delimitación de las zonas de estacionamiento y las flechas de circulación para mejorar la ordenación de los movimientos de vehículos.