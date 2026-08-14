El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler

El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el futuro uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife, situado junto a la autovía de San Andrés y que el Puerto pretendía demoler. El Ejecutivo canario convocará una reunión el próximo mes con el resto de administraciones, en concreto, con el Cabildo, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, y también con el Colegio de Arquitectos, para comenzar a tratar este asunto.

Así lo anuncia el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, quien señala que este procedimiento incluirá, además, un proceso participativo o consulta ciudadana sobre el destino de este histórico edificio. "Nuestra intención es que los ciudadanos también participen en el debate sobre el futuro uso del silo. Pero primero tendremos que escuchar a las instituciones y ver las posibilidades reales de cada una. En cualquier caso, debemos trabajar para alcanzar un consenso entre todos y en eso nos vamos a empeñar", manifiesta Miguel Ángel Clavijo.

En octubre de 2025, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife licitó, por un importe de 1,5 millones de euros, el derribo del antiguo silo de grano de capital chicharrera, ubicado en el Dique del Este. La intención de este organismo era demoler el único silo de este tipo que queda en España, ante la falta de suelo en el Puerto chicharrero para el tráfico de contenedores y para la reparación naval. La Autoridad Portuaria alegó que se trata de una construcción obsoleta cuya estructura se encuentra "extremadamente deteriorada".

En noviembre, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) se reunió con el Puerto para intentar salvar el inmueble. El citado organismo estatal se comprometió a suspender el derribo si el COA encontraba un concesionario interesado en el histórico edificio. Sin embargo, meses más tarde, el Colegio de Arquitectos acusó a la Autoridad Portuaria de bloquear la recuperación del antiguo silo, indicando que había impedido el acceso al mismo para comprobar su estado ante una posible propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en incubadora tecnológica.

A continuación, el Gobierno de Canarias tomó cartas en el asunto y solicitó al Gobierno de España que frenara la demolición, pidiendo, además, poder acceder al edificio para comprobar si realmente se encontraba en estado de ruina, así como para valorar posibles soluciones. Por su parte, el Cabildo exigió al Puerto que elaborara un informe sobre los valores patrimoniales del inmueble, pero debido a su silencio, la Corporación insular amenazó con acudir a los tribunales para pedir una medida cautelar que frenara el derribo.

El 22 de abril de este año, el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, sin ocultar su enfado, anunció que se suspendía la licitación de la demolición del silo de Santa Cruz porque el Ministerio de Cultura pretendía protegerlo. Tres meses más tarde, el Estado iniciaba el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) a favor de este inmueble, procedimiento que se sigue tramitando.

Por lo tanto, el silo ya no se puede derribar. Eso sí, ahora queda un largo camino para decidir su futuro uso, un camino que el Gobierno de Canarias ha decidido liderar. Y para empezar, y tal y como lo ha señalado el director general de Patrimonio Cultural, se convocará una reunión en septiembre con todas las partes implicadas.

Más de 60 años

El silo de grano tipo P de Santa Cruz es una antigua infraestructura industrial dedicada a la recepción y almacenamiento de cereal, que se proyectó en los años cincuenta y se inauguró en 1965. Estuvo en servicio hasta 1989, funcionando como un silo de tránsito. Su origen se encuentra en el marco de la política agraria desarrollada durante la dictadura franquista y, específicamente, en el contexto del proyecto de la Red Nacional de Silos y Graneros. Desde finales de los 40, se construyeron a lo largo de toda la geografía española más de 600 silos. El de Santa Cruz tenía una capacidad de almacenaje de 12.000 toneladas y es el único que queda en España de este tipo.