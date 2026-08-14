Arranca el plan 'verde' de Santa Cruz de Tenerife: más árboles, corredores naturales, zonas de sombra y refugios frente al calor

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ya tiene su Plan de Infraestructura Verde, un documento con el que el Ayuntamiento pretende dotar a la ciudad de más árboles y parques, zonas de sombra, refugios climáticos para protegerla del calor, jardines terapéuticos y corredores naturales. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes, 14 de agosto, la resolución por la que se aprueba definitivamente este plan, después de que no se haya presentado ni una sola alegación durante el periodo de información pública, que se desarrolló entre el 1 de mayo y el 1 de junio.

El texto incluye más de un centenar de acciones para convertir a Santa Cruz en una ciudad más verde y "bella", las cuales ya se pueden empezar a desarrollar. Entre éstas se encuentran ambiciosos proyectos como la creación de un gran parque en Cabo Llanos, la peatonalización y naturalización de la Rambla, o la transformación de la autovía de San Andrés (TF-11) en un corredor verde que permita mejorar el acceso al litoral. Así lo indica el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien destaca que se trata del primer Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad (PIVB) de Canarias.

"Somos el primer municipio de las Islas que cuenta con este documento, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los chicharreros y de los visitantes. Santa Cruz de Tenerife necesita más zonas verdes y de sombra. Es cierto que estamos por encima de la media de Canarias, pero queremos seguir avanzando", manifiesta el también responsable de las áreas de Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental.

La peatonalización de la Rambla de Santa Cruz y la transformación de la vía de San Andrés, entre las acciones previstas

Explica que este plan establece la estrategia que seguirá el municipio chicharrero para la próxima década, con un total de 125 acciones basadas en la naturaleza y dirigidas a transformar esta ciudad en un lugar más verde, "adaptándola al cambio climático". Además de las actuaciones mencionadas con anterioridad, el documento también recoge la renaturalización de algunas otras vías, "concebidas como espacios más amables, accesibles y orientadas al peatón"; la creación de jardines terapéuticos "diseñados específicamente para favorecer la salud física y mental a través del contacto con la naturaleza; la definición de una red jerarquizada de corredores verdes que conecte parques, plazas y espacios naturales, "mejorando la continuidad ecológica de la ciudad"; la recuperación de solares y espacios degradados para su conversión en nuevas zonas verdes; y el desarrollo de cubiertas y fachadas verdes en edificios.

El primer teniente de alcalde anuncia que la primera actuación que se llevará a cabo, a raíz de la aprobación definitiva del Plan de Infraestructura Verde, consistirá en la creación del primer parque en Cabo Llanos, "que será un nuevo gran pulmón verde para la ciudad". En este sentido, Tarife recuerda que la ejecución de este proyecto supondrá una inversión de casi tres millones de euros, financiados con fondos europeos. La previsión es que el Ayuntamiento licite la obras entre los próximos meses de septiembre y octubre, según informa el concejal.

También será prioritaria la implantación en el municipio, de la mano del Gobierno de Canarias, de refugios climáticos para protegerlo de las altas temperaturas. "En algunos casos acometeremos obras en instalaciones o edificios municipales y en otros, crearemos nuevas zonas verdes", agregó el edil. Con respecto a la plantación de nuevos árboles en las calles de la capital, declaró que con este documento Santa Cruz incrementará en un 30% el número de ejemplares en los espacios púbicos.

Suspenso en cobertura arbórea

Según el diagnóstico incluido en este Plan de Infraestructura Verde, Santa Cruz suspende en cobertura arbórea, con solo el 19,1% de su superficie, y en el estado de salud de los árboles. El documento establece que ambos indicadores son "inadecuados". El plan indica que solo Anaga alcanza el 30% de la superficie vegetal que internacionalmente se considera adecuada y alerta de una elevada presencia de árboles alterados o afectados, sobre todo en el Distrito Ofra-Costa Sur. Santa Cruz tiene una población aproximada de 388.000 árboles. En el entorno urbano, 50.000 son públicos y los mantiene el Ayuntamiento.