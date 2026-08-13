Santa Cruz de Tenerife gastó 398.976 euros en la fiesta de Bienvenida al Verano a través de diez contratos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, invirtió un presupuesto de 398.975 euros en la segunda edición de la fiesta de Bienvenida al Verano, a través de la adjudicación de diez contratos. Ésta tuvo lugar el pasado 19 de junio en la explanada del Puerto chicharrero y congregó a unas 5.500 personas. El evento duró seis horas, desarrollándose entre las 20:00 y las 2:00, y contó con varias actuaciones musicales.

Según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, esta fiesta de seis horas costó unos 100.000 euros menos de lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz tuvo que pagar este año por media hora de concierto del cantante Nicky Jam durante el Carnaval chicharrero (514.018 euros), y unos 70.000 euros menos de lo que se pagó por la actuación de Sebastián Yatra (472.455 euros), que estuvo sobre el escenario carnavalero durante una hora y media.

Los contratos más caros que adjudicó la Sociedad de Desarrollo, dirigida por la edil Carmen Pérez, del PP, para la fiesta de Bienvenida al Verano fueron los correspondientes a los servicios de diseño, gestión y contratación de publicidad, por 99.510 euros; servicios para la organización y puesta en escena del evento, por 80.000 euros; y actuaciones musicales, por 69.015 euros. En concreto, actuaron DJ Brito, Estrellas Buena Vista y más, y la orquesta Maquinaria Band.

También se adjudicaron contratos para el suministro de medios audiovisuales, por 52.019 euros; servicio de dispositivo sanitario, por 3.308 euros; acometidas eléctricas, por 21.234 euros; suministro de estructuras tipo carpas, tarimas, torres, mobiliario y medidas de seguridad, por 43.856 euros; servicios de seguridad privada, por 19.424 euros; servicio de limpieza, por 4.292 euros, y baños químicos, por 6.317 euros.