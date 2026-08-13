Santa Cruz de Tenerife, condenada a pagar 6,5 millones en cuatro años por la tasa de cementerios que no cobra a los vecinos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que pagar, en los últimos cuatro años y tras perder diferentes pleitos judiciales, más de 6,5 millones de euros a la empresa que gestiona los cementerios en el municipio, Cetensa, por no cobrar la tasa de mantenimiento de las tumbas y nichos a los vecinos. La gratuidad de este servicio le está costando caro al Consistorio chicharrero, que en su momento decidió que los responsables de las tumbas, familiares de los fallecidos que las ocupan, dejaran de abonar dicha tasa.

El grupo municipal socialista ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación. En la Comisión de Control de junio, el PSOE solicitó información al equipo de Gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, sobre la cantidad de dinero que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha abonado a Cetensa, año a año, desde 2022. El concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia considera "imprescindible" que el Consistorio dé todas las explicaciones sobre los pagos realizados a Cetensa derivados de procedimientos judiciales relacionados con la gestión de los cementerios municipales.

"Cada euro que la Corporación local destina al cumplimiento de sentencias o al pago de costas judiciales merece una explicación pública. Los vecinos tienen derecho a saber cuánto dinero se ha abonado, qué decisiones provocaron esos litigios y qué responsabilidades políticas existen para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Nuestra función como oposición es fiscalizar la gestión municipal, velar por la correcta utilización de los recursos públicos y exigir transparencia. No cuestionamos el cumplimiento de las resoluciones judiciales, que es una obligación de cualquier administración, sino la gestión que ha llevado al Ayuntamiento de Santa Cruz para tener que afrontar esos costes con dinero de todos los ciudadanos", comenta Guzmán Plasencia.

El PSOE exige transparencia al Gobierno local sobre los pagos a la empresa de los camposantos

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, comparte que el juzgado no es un lugar para tramitar facturas y asegura que se ha parado la "sangría judicial" con Cetensa. "Estamos en un momento de prórroga, solicitando documentación a la empresa que gestiona los cementerios del municipio".

Por otra parte, el también primer teniente de alcalde recuerda que el Consistorio está trabajando para recuperar la gestión de los camposantos, pues un informe detectó a principios de este año una serie de deficiencias, sobre todo en los cementerios de Santa Lastenia y Taganana, relacionadas, principalmente, con problemas de humedad, accesibilidad, desprendimientos, y rotura de tumbas y nichos.

La previsión del Consistorio es que a lo largo de 2027 "haya un nuevo operador para los camposantos de Santa Cruz". "Recuperaremos la gestión de los mismos a través de un medio propio, Gesplan", anunció el concejal de Servicios Públicos.

Tarife anuncia que el Consistorio recuperará en 2027 la gestión de los camposantos y que estudiará cobrar la tasa

Con respecto a la tasa de mantenimiento de tumbas y de nichos, Carlos Tarife comentó que desde que se recupere la gestión de los cementerios, "habrá que tomar decisiones al respecto". Apuntó que el Ayuntamiento debe estudiar eliminar la gratuidad de la tasa. "El coste real de los servicios se deben afrontar. No tiene ningún sentido que durante mucho tiempo no hayamos pasado a los vecinos el cobre de una tasa cuya cantidad es ridícula, de unos nueve euros al año de media", añade el primer teniente de alcalde.

De la gestión de los camposantos de la capital tinerfeña se encarga, desde los años 90, Cetensa, empresa a la que el Consistorio chicharrero adjudicó, por un plazo de 30 años, la prestación de este servicio municipal. El principal camposanto del municipio de Santa Cruz de Tenerife es Santa Lastenia, pero este contrato también incluye las necrópolis de Taganana, Igueste y La Gallega, además de la de la playa de Las Teresitas y la de San Rafael y San Roque, en las que ya no se realizan entierros.