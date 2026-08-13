La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, Carla Castro, en representación de McDonald's y EL DÍA, abrirá, el próximo 31 de agosto, los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres, considerado el mayor festival callejero de Europa. Así lo anunció este jueves, 13 de agosto, el concejal de Fiestas, el nacionalista Javier Caraballero, quien destacó el impacto que tendrá esta iniciativa para la fiesta chicharrera, tanto desde el punto de vista turístico como cultural.

También resaltó la complejidad que ha supuesto el traslado hasta Londres de la fantasía de la Reina, Icónica, diseñada por Alexis Santana, debido a sus dimensiones. El traje tuvo que ser desarmado pieza a pieza e introducido en dos contenedores, que viajarán por barco durante unos 15 días. La embarcación partió el pasado 5 de agosto.

Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / Andrés Gutiérrez

Caraballero explicó que el Carnaval de Notting Hill reúne cada año en Londres a más de dos millones de personas durante un fin de semana y cuenta con una "enorme" cobertura mediática nacional e internacional. Para el edil de Fiestas, esta iniciativa ofrece una oportunidad "única" para que marcas como Islas Canarias, Tenerife o Santa Cruz de Tenerife se asocien a valores de alegría, diversidad, creatividad y espectáculo, "compartiendo escenario con una de las celebraciones más reconocidas del mundo".

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