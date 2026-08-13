El Muñeco de Nieve de Tenerife vuelve a convertirse en el monumento más feo de España: el 'top cinco' de los más extraños

El peculiar Muñeco de Nieve de Tenerife vuelve a llamar la atención fuera de Canarias. La singular escultura instalada en una rotonda de la avenida de Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido incluida entre los cinco lugares considerados más «feos» o extraños de España en un vídeo difundido en Instagram por la cuenta @la.inercia, que ha vuelto a poner el foco sobre una obra que lleva décadas formando parte del paisaje urbano de la isla.

La publicación parte de una propuesta a sus seguidores para que enviaran ejemplos de rotondas, monumentos y construcciones especialmente llamativos o difíciles de clasificar de sus ciudades. El resultado es una selección de cinco obras repartidas por distintos puntos de España, con el Muñeco de Nieve tinerfeño situado en el primer puesto.

Aunque la clasificación tiene un carácter claramente subjetivo y divulgativo, el caso de Tenerife tiene una particularidad: lo que comenzó siendo una escultura objeto de bromas y críticas se ha convertido con los años en un elemento reconocible para los vecinos del suroeste de Santa Cruz.

El Muñeco de Nieve de Tenerife ocupa el primer lugar

La obra que encabeza el listado es el conocido popularmente como Muñeco de Nieve, una escultura realizada por el artista checo Jiří Georg Dokoupil a comienzos de la década de 1990.

La figura se encuentra en la rotonda de la plaza de Las Nieves, en la avenida de Los Majuelos, en el entorno de El Sobradillo. Su aspecto, con la característica nariz de zanahoria, sombrero y escoba, resulta especialmente llamativo por encontrarse en Tenerife, una isla cuyo clima y paisaje no tienen precisamente relación con los muñecos de nieve.

La pieza ha aparecido en distintas ocasiones en listas y votaciones populares sobre las esculturas o rotondas más singulares de España. Esa exposición mediática ha contribuido a convertirla en una especie de icono involuntario del paisaje urbano tinerfeño.

El Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife, sin nariz / E. D.

Sin embargo, la percepción de los vecinos ha ido evolucionando. Más allá de que pueda gustar más o menos desde el punto de vista estético, el muñeco se ha incorporado a la vida cotidiana del entorno y sirve incluso como referencia para quienes viven o se desplazan por la zona.

El propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce oficialmente la importancia que ha adquirido la pieza. En 2026 llevó a cabo una actuación para reponer su nariz, después de que la original se desprendiera. La nueva pieza fue fabricada con un material más ligero, con un peso aproximado de diez kilos frente a los 80 kilos de la estructura original. La intervención contó con la aprobación del propio Dokoupil.

Una obra criticada que ya forma parte de la identidad del barrio

La historia reciente de esta escultura demuestra cómo la percepción de una obra de arte puede cambiar con el tiempo. El muñeco de nieve ha sido objeto de comentarios y votaciones por su peculiar diseño, pero también ha terminado siendo reconocido por los residentes como un elemento propio de la zona.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha incluido además su rehabilitación dentro de los proyectos previstos para la mejora de la avenida de Los Majuelos. La actuación contempla la restauración de la escultura, junto con la renovación y acondicionamiento de distintos espacios de esta zona del Distrito Suroeste.

En marzo de 2026, el Consistorio señaló que la reposición de la nariz era solo una actuación previa a una restauración completa de la escultura, prevista dentro del proyecto de rehabilitación de la avenida. La nariz original quedó almacenada en dependencias municipales para incorporarla posteriormente al entorno de la obra.

Así, la figura ha pasado de ser principalmente una rareza urbana a tener también una consideración vinculada al patrimonio y a la memoria colectiva del barrio.

La ‘Patata’ de Amorebieta, un caso que llegó al Supremo

El segundo puesto del ranking corresponde a otra obra que también tiene detrás una historia bastante más compleja de lo que podría parecer a primera vista.

Se trata de «La Patata» de Amorebieta, una escultura creada por el artista Andrés Nagel. Su nombre oficial es «Sin título», pero los vecinos terminaron bautizándola popularmente como «La Patata» por su peculiar forma.

La obra protagonizó además un conflicto relacionado con su ubicación. Cuando el Ayuntamiento quiso trasladarla debido a una actuación urbanística, Nagel recurrió a los tribunales para defender sus derechos sobre la obra y su emplazamiento.

El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que en 2013 estableció que el derecho moral del autor sobre la integridad de una obra no impedía de manera absoluta cambiarla de ubicación, sino que debían ponderarse las circunstancias y los intereses existentes en cada caso.

Finalmente, la escultura pudo ser trasladada, convirtiéndose su historia en uno de los ejemplos más conocidos de los conflictos que pueden surgir entre arte público, urbanismo y derechos de autor.

El ‘hombre avión’ que recibió a los visitantes de Castellón

En el tercer puesto aparece otra escultura de grandes dimensiones: «El hombre avión», del artista valenciano Juan Ripollés.

La obra se instaló en la glorieta de acceso al aeropuerto de Castellón y se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de esta infraestructura. La escultura representa una figura humana con elementos relacionados con la aviación y destaca por sus dimensiones.

Su presencia resultó especialmente llamativa durante los primeros años del aeropuerto, cuando la infraestructura todavía no contaba con vuelos regulares. Esa circunstancia alimentó el carácter peculiar de una obra que daba la bienvenida a los viajeros en un espacio cuya actividad aérea aún estaba por despegar.

La escultura sigue situada en la entrada del aeropuerto de Castellón y aparece documentada como una obra de Ripollés.

El homenaje a los poetas de Murcia alcanza 20 metros

El cuarto puesto del listado corresponde a «Homenaje a los poetas», una escultura de José Lucas instalada en una de las entradas de Murcia.

La obra fue inaugurada en 2008 en la rotonda situada en la confluencia de la avenida Miguel Induráin y la carretera de Alicante. Está realizada en acero corten y tiene una altura aproximada de 20 metros, además de un peso de unas 35 toneladas.

La pieza se incorporó al proyecto de convertir determinados espacios públicos de Murcia en una especie de museo al aire libre, con esculturas contemporáneas situadas en diferentes puntos de la ciudad.

Su tamaño hace que resulte difícil pasar desapercibida para quienes entran en la capital murciana por esta vía.

La ‘pirámide’ de Alicante completa el listado

El quinto lugar de la selección corresponde al edificio Monreal de Alicante, conocido popularmente como «la Pirámide» por la forma de su estructura.

El inmueble fue diseñado por el arquitecto Alfonso Navarro Guzmán. Su peculiar configuración no respondió únicamente a una decisión estética: según la explicación recogida en el vídeo, la forma del edificio buscaba aumentar el número de viviendas sin perder las vistas al mar.

De este modo, las cinco propuestas incluidas en el ranking tienen algo en común: son construcciones o esculturas que han generado opiniones encontradas, pero que con el paso del tiempo han terminado convirtiéndose en referencias reconocibles de sus respectivas ciudades.