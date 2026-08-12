Santa Cruz de Tenerife ofrece doce acciones formativas gratuitas para poder encontrar trabajo

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ofrece, durante los meses de agosto y septiembre, doce acciones formativas gratuitas para mejorar las competencias profesionales de las personas desempleadas y facilitar su acceso al mercado laboral. Así lo anuncia el alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien destaca que buscar empleo también requiere aprender nuevas herramientas, actualizar conocimientos y sentirse acompañado durante el proceso.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, explica que se ha diseñado una programación "muy práctica", en la que cada sesión responde a una necesidad concreta que nos trasladan las personas usuarias: desde crear un buen currículum hasta aprender a realizar trámites digitales, organizar la búsqueda de empleo o preparar una entrevista de trabajo.

Los interesados pueden acceder a toda la información relacionada con estos cursos a través de la web www.empleasantacruz.com. La programación comenzó el pasado 5 de agosto y se prolongará hasta el 17 de septiembre, según lo indicó la también concejal de Comercio, Turismo y Empleo.

Entre los cursos incluidos en esta programación se encuentran los denominados Club del Empleo: Regístrate: alta guiada en nuestra Agencia de Colocación, previsto para el 17 de agosto; el Club del Empleo: SCE a un Clic; explorando y utilizando su gestión rápida, para el 24 de agosto, y Aterrizaje Digital para la Empleabilidad; navegación y búsqueda, que se llevará a cabo el 26 de agosto.

Como continuación de la programación estival, entre el 1 y el 17 de septiembre se desarrollará el Grupo de Empleabilidad Activa-T Empleo, una acción de apoyo mutuo en la que las personas participantes compartirán herramientas e información sobre ofertas de empleo y formación.