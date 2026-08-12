Santa Cruz de Tenerife abrirá en septiembre la votación popular para elegir el cartel del Carnaval

La votación popular para elegir el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027, dedicado a Roma, se abrirá en septiembre. Así lo indica el edil de Fiestas, el nacionalista Javier Caraballero, quien informa de que un jurado profesional ya ha seleccionado las cinco obras finalistas entre las 41 propuestas que se presentaron, "una de las cifras más altas de los últimos años". Eso sí, y según lo explica el concejal, estos carteles no se desvelarán hasta el próximo mes, "porque ahora los artistas que los han creado cuentan con 30 días para desarrollar la imagen gráfica de las próximas carnestolendas". En concreto, los cinco finalistas son los artistas Lucía Casanova, Felipe Gómez, Nareme Melián, Eduardo Puyol y Juliana Serrano, que fueron seleccionados este martes, 11 de agosto.

Cada finalista recibirá un premio de 1.000 euros y el autor de la propuesta que resulte ganadora, tras la votación popular, obtendrá, además, un premio de 12.000 euros. Ésta se convertirá en la imagen oficial del Carnaval 2027. El jurado profesional que ha seleccionado los cinco carteles está formado por Humberto Gonar, periodista y cronista del Carnaval; Santi Castro, diseñador; Enrique Camacho, director artístico de las galas del Carnaval 2027; Yeray Piñero, director de los concursos; Erik Air, muralista y grafitero; Astrid González, historiadora y divulgadora del arte; Adjomar González Pérez, diseñador gráfico; y Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, resalta que la presentación del cartel ganador marcará el arranque del Carnaval 2027, que dará el pistoletazo de salida oficial el 22 de enero con la gala inaugural y sorteo del orden de participación de las candidatas a reina. "Tras conocer y ver las diferentes propuestas, no me cabe duda de que esta edición contará con un cartel a la altura de un año tan especial como este", añade.

Por su parte, el concejal de Fiestas agradece también la "alta participación" y el "gran nivel" de las obras presentadas. "El hecho de formar parte de la historia de nuestra fiesta más internacional es el gran atractivo del concurso", comenta Javier Caraballero. Este aprovecha para resaltar que dotar a este concurso de un premio de 12.000 euros es una "cuestión de justicia y reconocimiento a nuestros artistas locales".