Gigantes de la automoción compiten por vender a Santa Cruz de Tenerife sus 61 nuevas guaguas: quince empresas se disputan el contrato municipal

Una quincena de empresas, entre las que se encuentran gigantes de la automoción como BYD, MAN, Iveco, Daimler o Scania, compiten por vender al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife las 61 nuevas guaguas con las que renovará la flota del servicio urbano de transporte, del que se encarga Titsa, compañía que pertenece al Cabildo. La licitación para contratar la adquisición de todos estos vehículos, a la que se destinará un presupuesto de casi 30 millones de euros, fue convocada por el Consistorio en junio y se prevé que esté resuelta antes de finalizar el año. Cara una de estas nuevas unidades costará una media de casi medio millón de euros y sustituirán a los vehículos que actualmente recorren las calles del municipio chicharrero debido a su antigüedad y a su obsolescencia técnica.

En concreto, las empresas que se disputan este contrato, divididoen ocho lotes diferenciados, son BYD Motors Iberia, el mayor fabricante del mundo de vehículos eléctricos; Andrés Martín Ayala; Daimler Buses España, del Grupo Mercedes; Irizar eMobility; Iveco España, especialista en guaguas y camiones; MAN, del Grupo Volkswagen; KL Buses; Mota-Engil Renewing España; Pagliani Service; Solaris Bus Ibérica, Whole and Retailer; la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por QEV Technologies, S.L. y Xiamen Golden Dragon Bus Co; Scania Hispania; Industrial Carrocera Arbuciense; Importador Canarias y Juan Antonio Ribera.

Tras la presentación de las ofertas, y según informa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, continuará la tramitación del expediente de adjudicación del contrato con el análisis y valoración de las propuestas conforme a los criterios establecidos en los pliegos de la licitación, antes de proceder a la adjudicación de los distintos lotes. Este concurso público contempla la adquisición de un total de 40 guaguas híbridas, 17 eléctricas y cuatro diésel.

MAN, BYD, Iveco y Daimler, entre las empresas de automoción que participan en la licitación del Consistorio

La mayor partida corresponde a los vehículos híbridos tipo urbano, de piso bajo y 12 metros de longitud, de los que se prevé adquirir un total de 27. La oferta de guaguas híbridas contempla también seis tipo suburbanas de entrada baja, cuatro de ellas de 11 metros y dos de ellas de 12 metros. A estas se sumarán otras siete unidades híbridas tipo suburbanas articuladas de piso bajo de 18 metros. El contrato incluye, asimismo, la adquisición de un total de 17 vehículos eléctricos tipo urbano de piso bajo, de los que 11 son de 12 metros de largo y seis de 9,5 metros.

El expediente de licitación incorpora, además, una guagua interurbana estándar de 11 metros y tres microbuses estándar, todos ellos de motor diésel. Algunas de las nuevas guaguas que comprará el Consistorio contarán con mamparas de seguridad para los conductores. El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, teniendo en cuenta los criterios de solvencia técnica o profesional, económica y financiera.

El concurso público contempla la adquisición de 40 guagua híbridas, 17 eléctricas y cuatro diésel

La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, de CC, explica que la adquisición de todas las guaguas se hará en un plazo de cuatro años. La previsión es que los primeros 19 vehículos lleguen entre mediados y finales de 2027. De las guaguas que se encuentran actualmente en circulación en el municipio chicharrero, algunas tienen más de 25 años de antigüedad y otros superan los 18. Tanto conductores de Titsa como usuarios de las guaguas del servicio urbano de Santa Cruz han alertado del deterioro que presentan algunos vehículos.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que este contrato permitirá dar un importante paso en la renovación de la flota del transporte público del municipio con la incorporación de guaguas "más modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades del servicio". "Una ciudad que quiere avanzar necesita un transporte público moderno, eficiente, accesible y capaz de responder a las necesidades de sus barrios, lo que nos permitirá avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y adecuado para la Santa Cruz de los próximos años", añade.