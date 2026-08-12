Transporte
Más de 340 solicitudes para ser taxista en Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha publicado la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para obtener el permiso municipal de conducción de taxi en la capital, para la que se han presentado 342 solicitudes
Más de 340 personas aspiran a ser taxistas en Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento ha publicado en su sede electrónica el listado provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para obtener el permiso municipal de conducción de taxi.
En concreto, se presentaron 342 solicitudes, de las que han sido admitidas 204 y excluidas de manera provisional 135. Éstos ciudadanos tienen cinco días hábiles para subsanar las causas que hayan motivado la exclusión. Entre dichas causas se encuentran no haber presentado la declaración de honorabilidad, haber proporcionado certificados médicos "no válidos" o tener el DNI caducado. Tres solicitudes han sido excluidas de manera definitiva porque fueron presentadas fuera de plazo.
Las pruebas de aptitud para obtener el permiso se celebrarán en la primera quincena de septiembre. Entre los requisitos que exige el Consistorio para incorporar nuevos conductores al servicio del taxi se encuentran no padecer enfermedad infecto-contagiosa y cumplir con los requisitos de "honorabilidad", es decir, no haber sido objeto de una condena penal por delito grave.
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