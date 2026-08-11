El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, exige medidas urgentes ante la oleada de incendios en solares y barrancos

La Asociación de Vecinos 7 Islas El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, exige medidas urgentes a las administraciones públicas ante la oleada de incendios que se está registrando en este barrio chicharrero, especialmente, en solares abandonados, barrancos y "zonas donde se acumulan residuos y contenedores de basura". Los residentes de El Sobradillo muestran su preocupación debido a los incidentes que se ha producido en los últimos días, el último, este mismo domingo, 9 de agosto.

"Queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y nuestro malestar ante los incendios que se vienen produciendo en nuestro barrio, especialmente en barrancos, solares abandonados y zonas donde se acumulan residuos. No estamos hablando simplemente de suciedad o de falta de mantenimiento. Estamos hablando de una situación que afecta directamente a la seguridad de nuestros vecinos, nuestras viviendas y nuestro entorno", manifiesta la citada asociación.

Ésta solicita un refuerzo de la vigilancia policial en el barrio, "con el objetivo de prevenir nuevos incendios, actos vandálicos y cualquier comportamiento que pueda poner en peligro a los vecinos". Asimismo, la asociación reclama al Ayuntamiento la mejora del servicio de limpieza en el barrio, la retirada de residuos y "una respuesta rápida ante los puntos conflictivos del barrio".

Al Gobierno canario los vecinos le exigen que se proceda al vallado, limpieza y mantenimiento de los solares de titularidad pública, "evitando que se conviertan en lugares donde puedan acumularse residuos y producirse nuevos incendios". Y al Cabildo le solicitan una actuación urgente de limpieza, desbroce y mantenimiento de los barrancos, "especialmente en aquellas zonas próximas a viviendas y espacios habitados".

"Desde la Asociación de Vecinos 7 Islas del Sobradillo entendemos que la prevención también es seguridad ciudadana. Un solar abandonado, un barranco lleno de vegetación y residuos o unos contenedores acumulando basura pueden convertirse en un grave riesgo cuando alguien decide provocar un incendio. No queremos esperar a que ocurra una desgracia para que se actúe. Nuestros vecinos tienen derecho a vivir en un barrio limpio, seguro y protegido", manifiesta la asociación. Ésta pide a todas las administraciones implicadas que "dejen de pasarse la responsabilidad de unas a otras y que trabajen conjuntamente".

Recuerdan que en apenas unas semanas se han registrado dos incendios en la zona, en los que han tenido que intervenir los bomberos. La asociación entiende que no se puede seguir normalizando esta situación.

Indica que la repetición de estos hechos preocupa a todos los vecinos, por lo que también se exige que se lleve a cabo la correspondiente investigación policial para esclarecer el origen de estos incendios.

Por otra parte, la Asociación de Vecinos 7 Islas El Sobradillo solicita la colaboración ciudadana. "Si alguien ve algo sospechoso, que no dude en llamar de manera inmediata al 112. Proteger al barrio de El Sobradillo es responsabilidad de todos".