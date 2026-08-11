Santa Cruz de Tenerife se prepara frente a incendios y catástrofes: 300 puntos de encuentro, más de 50 albergues y un simulador de evacuaciones "único en Canarias"

El municipio de Santa Cruz de Tenerife se prepara frente a incendios y cualquier tipo de catástrofe. El Ayuntamiento chicharrero ha presentado este martes, 11 de agosto, un Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Incendios Forestales (PAMIF-SC), fundamentalmente centrado en Anaga, y una herramienta digital "única en Canarias" a la que podrán acceder los ciudadanos. Ésta incluye información sobre más de 300 puntos de encuentro en el caso de que sea necesario abandonar los hogares, más de 50 albergues para acoger a personas y a animales, y un simulador de evacuaciones, con las rutas más rápidas y seguras en caso de emergencia. Esta herramienta estará disponible a partir de septiembre en la web municipal (www.santacruzdetenerife.es).

Así lo indicaron el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, quienes destacaron la "importancia" de estos instrumentos para garantizar la protección del entorno natural del Macizo de Anaga ante los incendios forestales, donde existe un elevado riesgo de que éstos se produzcan, y la seguridad de las personas frente a cualquier tipo de catástrofe o emergencia en el municipio, como, por ejemplo, una inundación. "Se trata de estar preparados ante una situación crítica, de anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Estas herramientas nos dicen cómo debemos actuar", comentaron.

El Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Incendios Forestales sustituye a un documento "poco operativo" de más de 400 páginas con el que contaba el Ayuntamiento de Santa Cruz, según lo indicó el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad, Humberto Gutiérrez. Éste contó que el nuevo plan divide el municipio en tres grandes espacios, las zonas alta y baja del Macizo de Anaga, y el núcleo urbano de Santa Cruz; identifica y evalúa riesgos, principalmente en Anaga; determina las zonas vulnerables, como los caseríos; establece protocolos de actuación; coordina los recursos existentes; plantea medidas de autoprotección, y contiene un plan de evacuación, entre otros aspectos.

Para el alcalde, éste es un plan necesario si se tiene en cuenta el número de incendios forestales que se ha producido en el municipio chicharrero, 38 incidentes entre los años 2000 y 2021, de los que 26 fueron conatos y 12 incendios. La mayoría, el 80%, se registraron en el periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre. Los incendios intencionados constituyen la principal causa identificada, seguidos de las negligencias. Destaca entre estas incidencias la que se produjo en Anaga en julio de 2009, que afectó a 22,1 hectáreas.

"Este Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Incendios Forestales identifica las zonas de mayor riesgo y la vulnerabilidad del territorio, mejora la coordinación de los servicios de emergencia, establece los procedimientos de actuación, y apuesta por la prevención, la autoprotección ciudadana y la protección del Macizo de Anaga. Sin duda, debemos agradecer el trabajo realizado por los técnicos, porque disponemos de un instrumento fundamental y estratégico destinado a reforzar la seguridad de la población y del espacio natural de Anaga, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias forestales", declaró la concejala de Seguridad.

Gladis de León aclaró que el plan abarca la totalidad del término municipal, con una superficie de 150,44 kilómetros cuadrados y una superficie forestal de 11.970 hectáreas, aunque se centra en la zona en la que existe un mayor riesgo, que es Anaga, por la combinación de vegetación forestal, fuertes pendientes, accesos limitados, numerosos núcleos de población y viviendas dispersas en contacto directo con el monte. Por ello, las zonas alta y baja de Anaga quedan situadas como "máxima prioridad preventiva". En ellas residen unas 10.000 personas.

El PAMIF-SC contempla también la limpieza y desbroce de vegetación inflamable próxima a núcleos rurales e infraestructuras; campañas informativas; formación para Protección Civil, Policía Local, Agentes Medioambientales y personal técnico municipal; y acciones de sensibilización en centros educativos, colectivos vecinales, entidades deportivas y establecimientos turísticos. También promueve medidas de autoprotección en viviendas de interfaz urbano-forestal.

Simulador de evacuaciones

Con respecto a la nueva herramienta digital de la que dispondrán los ciudadanos para saber cómo actuar ante cualquier emergencia, tanto los responsables municipales como los técnicos municipales destacaron que no hay nada igual en Canarias. "Ésta proporcionará todo tipo de información relacionada con una posible evacuación, indicando los puntos de encuentro más cercanos y las rutas para llegar a ellos, así como los albergues habilitados para alojar a las personas y a los animales".

El coordinador general de Infraestructuras y Emergencias explicó que se han incluido entre uno y tres puntos de encuentro por barrio, "por lo que tenemos más de 300". Asimismo, añadió, el municipio dispone, en el caso de que sea necesario, de más de medio centenar de centros y albergues para acoger a la población y a los animales, "pues habilitaríamos sedes municipales e instalaciones deportivas, principalmente". Humberto Gutiérrez comentó que la herramienta digital estará operativa a partir de septiembre y se podrá acceder a ella "a través de una ventana en Protección Civil en la web municipal". Insistió en que se trata de un instrumento que se puede utilizar para todo tipo de emergencia, no solo para incendios forestales.

El alcalde de Santa Cruz concluyó que con estos dos instrumentos, el plan y el simulador de evacuaciones, el Ayuntamiento da un "paso adelante" en la manera de afrontar riesgos que exigen anticipación, coordinación y capacidad de respuesta. "Nuestra obligación es que los barrios y los núcleos de población estén mejor preparados, que los servicios municipales conozcan con precisión cómo actuar y que la ciudadanía disponga de información útil para protegerse ante una emergencia".