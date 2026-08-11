Santa Cruz de Tenerife limita el paso de vehículos pesados en una vía de El Tablero por seguridad vecinal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha nuevas medidas para limitar el tránsito de vehículos pesados por la calle Centenillo de El Tablero, una vía que conecta este núcleo del Suroeste con Llano del Moro y que ha registrado un incremento del tráfico en los últimos tiempos.

El Consistorio ha reducido de 7 a 3,5 toneladas el límite de peso permitido en esta vía y ha establecido, además, una limitación de anchura con el objetivo de impedir el paso de vehículos que no sean adecuados para las características de la calle.

La medida responde a las preocupaciones trasladadas por los vecinos y vecinas de El Tablero durante una reunión con el concejal del Suroeste de Santa Cruz, Javier Rivero, celebrada en el local de la Asociación de Vecinos del barrio. Tras este encuentro, el Ayuntamiento trasladó las demandas al área de Movilidad y Accesibilidad Universal para estudiar medidas que permitieran mejorar la seguridad y la convivencia en esta zona.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado que el Ayuntamiento «escucha las demandas de los vecinos y actúa cuando existen problemas que pueden afectar a su seguridad y a la convivencia en los barrios». En este sentido, ha señalado que El Tablero «es un núcleo que conserva una identidad y unas características propias que debemos proteger», lo que implica también garantizar que sus calles se utilicen «de manera adecuada y segura».

Bermúdez ha defendido que las nuevas limitaciones y el refuerzo de la vigilancia pretenden reducir el tráfico pesado en una vía que «no está diseñada para soportar una circulación continua de estas características».

El límite de peso baja de 7 a 3,5 toneladas

La nueva señalización instalada por el Servicio de Movilidad establece el nuevo límite de 3,5 toneladas, frente a las siete toneladas que estaban permitidas hasta ahora. También se incorpora una restricción relacionada con la anchura de los vehículos que pueden circular por este tramo.

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, ha explicado que estas medidas permitirán evitar el paso de vehículos que «no son adecuados para esta vía». Además, ha pedido a los conductores que utilicen «las carreteras insulares o la TF-2 para realizar estos desplazamientos», aunque el recorrido pueda resultar algo más largo.

La responsable municipal ha insistido en que la prioridad es «garantizar la seguridad de los vecinos y mantener unas condiciones adecuadas de convivencia en El Tablero».

Por su parte, el concejal del Suroeste, Javier Rivero, ha señalado que la calle Centenillo «se ha convertido progresivamente en una vía de conexión entre la zona sur y San Francisco de Paula», pese a que sus características no corresponden a las de una carretera preparada para soportar un tráfico continuo.

Rivero ha recordado que se trata de «un camino tradicional del pueblo» cuyas condiciones de seguridad deben preservarse, especialmente para los residentes de su entorno.

La Policía Local reforzará la vigilancia

Las nuevas restricciones estarán acompañadas de un refuerzo de la vigilancia de la Policía Local en los principales accesos a la calle Centenillo.

En concreto, los agentes controlarán especialmente el cruce de la calle Centenillo con la calle Toledo y el acceso desde la calle Talavera. El objetivo será comprobar que los conductores respetan la nueva señalización y sancionar las infracciones que se detecten.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, ha explicado que este dispositivo permitirá garantizar el cumplimiento de las nuevas restricciones y actuar ante aquellos vehículos que incumplan las normas.

De León ha señalado que el objetivo es «prevenir situaciones de riesgo y favorecer una circulación segura y adecuada a las características de esta vía».

Una medida reclamada por los vecinos

La actuación municipal se produce después de las demandas planteadas por la Asociación de Vecinos de El Tablero y los residentes de la calle Centenillo, que habían trasladado su preocupación por el incremento del tráfico pesado en esta zona.

El Ayuntamiento considera que la coordinación entre las áreas de Obras, Movilidad, Seguridad Ciudadana y el distrito Suroeste ha permitido concretar las medidas que entran ahora en funcionamiento.

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El Consistorio confía en que la reducción del límite de tonelaje, las restricciones de anchura y el refuerzo de la vigilancia policial permitan reducir de forma significativa el tráfico pesado y mejorar la seguridad en esta vía de El Tablero.