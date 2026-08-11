San Miguel Arcángel vuelve a reclamar ante la Justicia la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación para la Investigación del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, presidida por Luis Sosa-Tolosa del Valle, edil de Vox en la capital chicharrera, vuelve a reclamar ante los tribunales la protección del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, situado en la avenida de Anaga y conocido como monumento a Franco. La asociación anuncia la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el decreto del Gobierno de Canarias que la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura de Juan de Ávalos.

No es ésta la primera vez que San Miguel Arcángel acude a los tribunales para intentar proteger este monumento considerado un vestigio franquista, defendiendo que tienes valores históricos, culturales y patrimoniales. El primer recurso lo presentó en 2018 porque el Cabildo de Tenerife, a raíz de un informe de la Universidad de La Laguna que concluía que no existían valores artísticos "excepcionales", se negó a incoar el procedimiento de declaración de BIC para la escultura. En aquel entonces, la Justicia dio la razón a la asociación, logrando la protección cautelar de esta obra y consiguiendo que la Corporación insular incoara la declaración de BIC, que debía resolver el Gobierno de Canarias.

Este lunes, 10 de agosto, el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Cultura, publicaba en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) el decreto con el que se rechaza dicha protección como Bien de Interés Cultural y con el que finaliza todo el procedimiento. A principios de junio de este año, el Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó la declaración de BIC, respaldando así el dictamen emitido en abril por la ponencia técnica de patrimonio. El pleno del Consejo consideró, por mayoría, salvo una abstención, que la obra de Ávalos no reúne los valores suficientes para ser declarada BIC.

Unas semanas más tarde, el Estado anunciaba la inclusión del monumento a Franco de Santa Cruz en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, dando así el paso definitivo para obligar al Ayuntamiento chicharrero, propietario de la escutlrua, a retirarla. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Memoria Democrática, que dirige el socialista Ángel Víctor Torres, ha dado un plazo de seis meses al Ayuntamiento, propietario del monumento, para que lo traslade a un almacén.

Sin embargo, la Asociación San Miguel Arcángel se opone rotundamente a que la historia acabe así. Por ello, volverá a acudir a la Justicia, esta vez denunciando el rechazo del Gobierno de Canarias a la declaración como BIC de la obra de Ávalos. Por lo tanto, para esta asociación, el procedimiento para proteger esta escultura de la avenida de Anaga no ha concluido.

Con el mismo objetivo de proteger este monumento y evitar su retirada, el Ayuntamiento de Santa Cruz recurrirá en alzada la orden dada por el Gobierno de España para quitarlo de la vía pública en un plazo de seis meses. "Y si no nos admiten este recurso, acudiremos a la Justicia", ha manifestado este martes el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

También recordó que el Consejo Municipal de Patrimonio ha acordado que se valore la inclusión de la escultura de Ávalos en el catálogo de protección de bienes municipales que el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Urbanismo, está tramitando. Para Bermúdez, el rechazo del Gobierno de Canarias a la declaración de BIC no es un argumento suficiente para retirar la obra, "pues existe otro tipo de protección". "Y la ley es clara, si los vestigios franquistas se protegen por sus valores artísticos y patrimoniales, se pueden quedar donde están. Por lo tanto, el PSOE, que parece que está apurado por retirar este monumento antes de las elecciones, debería leerse la ley", comentó este lunes el alcalde de Santa Cruz.