Nuevo objetivo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: prolongar el renovado paseo de la avenida de Anaga hasta Valleseco

En parte del paseo de la transitada avenida de Anaga, en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife, ya se está colocando el nuevo pavimento gris que lucirá esta vía. Se trata de una de las actuaciones incluidas en el proyecto de renovación integral que se ejecuta en esta zona de la ciudad, con el fin de transformarla en una atractivo espacio de ocio y esparcimiento. Así lo indicaron el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el edil de Infraestructuras, Javier Rivero, durante una visita a las obras. Éstos aprovecharon para anunciar que el Ayuntamiento ya trabaja en la redacción de una segunda fase, que consistirá en la prolongación del paseo de la avenida de Anaga hasta Valleseco.

Con respecto a la fase actual, que finalizará a principios del próximo año y que supondrá una inversión de tres millones de euros, el regidor recordó que ésta incluye la ampliación de la senda peatonal, la colocación de nuevos bancos y papeleras, la dotación de nueva jardinería e iluminación, y la creación de espacios de descanso y miradores. Esta fase corresponde al tramo comprendido entre el Edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte (antigua estación del Jet-Foil).

Obras en la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Durante la visita, el alcalde destacó que esta actuación supone un paso decisivo para seguir transformando el frente marítimo de Santa Cruz y ofrecer a la ciudadanía un paseo moderno, accesible y pensado para el disfrute de todas las personas. "Queremos que la avenida de Anaga sea un lugar donde pasear, practicar deporte, encontrarse y disfrutar del entorno en las mejores condiciones".

José Manuel Bermúdez insistió en que ésta es solo la primera fase de un proyecto mucho más amplio que tendrá continuidad hasta Valleseco, c"onsolidando un eje peatonal de gran calidad que conectará distintos espacios del litoral de la ciudad".

Obras en la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero recordó que, actualmente, se está tramitando una modificación del proyecto inicial para resolver la cimentación de una de las zonas de estancia situadas al inicio del paseo. "Esta circunstancia supondrá una ampliación del plazo de ejecución, pero nuestro compromiso es finalizar la obra con todas las garantías técnicas y de calidad".