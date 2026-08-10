Santa Cruz de Tenerife inicia la instalación de su alumbrado de Navidad

Cuando las altas temperaturas apenas dan un respiro y lo único que apetece es ir a la playa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inicia la instalación del alumbrado de Navidad. Los trabajos comienzan durante los meses de verano para evitar sorpresas y garantizar que todo esté listo con suficiente antelación para las próximas fiestas navideñas.

Así lo indican el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quienes informan de que, en concreto, los trabajos comenzaron hace tres semanas. El regidor chicharrero apunta que la colocación de las luces y decoración navideña avanza de forma progresiva y coordinada en distintos puntos del municipio, «compatibilizando la ejecución de los trabajos con la actividad diaria de la ciudad».

Ya se ha completado la instalación de los cuadros de mando y de las líneas de alimentación eléctrica, «una fase esencial para garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema», comenta el concejal responsable del área de Servicios Públicos. Y desde hace semanas, añade el también primer teniente de alcalde, los equipos municipales trabajan en la colocación de las guirnaldas luminosas en el arbolado de la ciudad.

En este sentido, informa Tarife, los trabajos han permitido finalizar la colocación de guirnaldas en los árboles de la rambla central de la avenida de Los Majuelos. Las actuaciones se han trasladado ahora al centro de Santa Cruz, donde continuará el montaje de la iluminación en el arbolado.

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, adelanta que la plaza de España volverá a tener un gran árbol navideño

¿Cuáles son las principales novedades?

Entre las principales novedades de la campaña de este año destaca la creación de «corredores verdes» en la avenida de Los Majuelos, en la rambla Bentacayse de Añaza y en la avenida Pedro Schwartz, en el pueblo de San Andrés. El concejal responsable de Servicios Públicos también confirma que el denominado lago de la plaza de España volver a contar este año con un «gran árbol de Navidad».

«Ampliaremos el número de espacios decorados en la capital, reforzando la presencia de la iluminación navideña en diferentes barrios del municipio», comenta el edil del PP. En total, el alumbrado navideño de este año llegará a más de 600 ubicaciones distribuidas por todo el término municipal. «Para agilizar los trabajos, el dispositivo se desarrolla de forma simultánea tanto en la zona centro como en los cinco distritos de la ciudad», resalta Tarife.

Está previsto que antes del próximo 15 de agosto comiencen las labores de montaje de los diferentes elementos decorativos en los Distritos Suroeste y Ofra-Costa Sur. Paralelamente, los equipos continuarán trabajando en la zona centro durante el horario nocturno, «una planificación que permitirá minimizar las afecciones al tráfico y garantizar la normal circulación de vehículos y peatones mientras avanzan los trabajos».

«Queremos que el alumbrado de Navidad vuelva a ser un elemento de encuentro y de dinamización para vecinos, comerciantes y visitantes, contribuyendo a generar actividad en todos los barrios. Por eso, hemos reforzado la planificación y ampliado la instalación a nuevos espacios del municipio, de manera que la Navidad llegue a todos los distritos de Santa Cruz de Tenerife», declara el alcalde de la capital.

En total, la iluminación para las próximas fiestas llegará a más de 600 ubicaciones distribuidas por los cinco distritos

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos insiste en que, con estos trabajos, se da el primer paso para que Santa Cruz vuelva a contar con una iluminación navideña de «primer nivel». «Hemos planificado la ejecución de los trabajos con la máxima antelación y de manera coordinada para avanzar de forma simultánea en el centro y en los distritos, minimizando las molestias a la ciudadanía y asegurando que toda la instalación esté preparada con las máximas garantías cuando llegue el momento del encendido navideño», asevera Carlos Tarife.

Con esta planificación, el Ayuntamiento chicharrero continúa preparando la ciudad para la campaña navideña, «apostando por una instalación ordenada y anticipada que permitirá disponer del alumbrado con todas las garantías de funcionamiento cuando llegue el inicio de las celebraciones», agrega el concejal.

Las pasadas navidades, Santa Cruz de Tenerife encendió su Navidad el 20 de noviembre, en la plaza de la Candelaria. La instalación del alumbrado supuso una inversión de 900.000 euros y estuvo formado por 4,5 millones de luces, en concreto, de bombillas LED, duplicando las que se habían colocado el año anterior.

Para las próximas navidades, el Ayuntamiento pretende volver a sorprender a los chicharreros y a los visitantes, convirtiendo a la capital en un punto de atracción durante las fiestas navideñas.