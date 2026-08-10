Santa Cruz culmina las obras de emergencia en Taganana tras la borrasca Therese

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, visitó las obras de emergencia ejecutadas en la carretera Azano–Portugal–Lomo Los Lirios, en Taganana, con el objetivo de comprobar el resultado de las actuaciones realizadas para restituir la seguridad de la vía tras los daños provocados por la borrasca Therese.

Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, y la concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, quienes pudieron comprobar el estado de una actuación ya finalizada que ha supuesto una inversión municipal de 204.789 euros.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta actuación demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la rápida respuesta ante situaciones de emergencia, actuando con la máxima agilidad para recuperar una infraestructura esencial para los vecinos de Taganana. Nuestro objetivo ha sido devolver cuanto antes la normalidad y garantizar que quienes utilizan esta carretera puedan hacerlo con todas las condiciones de seguridad”.

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, explicó que “la intervención ha permitido consolidar varios puntos especialmente afectados por el temporal mediante la reconstrucción de muros de contención, la reposición del firme y la mejora de las protecciones laterales, unas actuaciones fundamentales para asegurar la durabilidad de la infraestructura y prevenir futuros daños”.

La concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, subrayó que “estas obras responden a una demanda prioritaria para los vecinos de Taganana, que necesitaban recuperar una conexión segura tras los desperfectos ocasionados por la borrasca. Desde el distrito seguimos trabajando para que las inversiones lleguen a todos los núcleos de Anaga y contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes residen en ellos”.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Conacon mediante una obra de emergencia, han permitido la restitución de varios muros de contención dañados, la reparación del firme en distintos puntos del trazado y la instalación de nuevas protecciones laterales, garantizando así la estabilidad de la carretera y mejorando las condiciones de seguridad para los vecinos y usuarios de esta vía.

La actuación de Azano–Portugal–Lomo Los Lirios forma parte del conjunto de cuatro obras de emergencia impulsadas por el Ayuntamiento tras el paso de la borrasca Therese. Junto a esta intervención ya finalizada, también ha concluido la reconstrucción del acceso a la playa de Acapulco, así como las actuaciones en Valle Luis y Valleseco.

En conjunto, estas obras representan una inversión cercana a los 790.000 euros destinada a reforzar la seguridad, recuperar la movilidad y mejorar la resiliencia del municipio frente a futuros fenómenos meteorológicos adversos.

La borrasca, que afectó a Canarias entre los días 19 y 25 de marzo, provocó lluvias intensas, desprendimientos, deslizamientos de laderas, cortes de carreteras y daños en infraestructuras públicas. En Santa Cruz se contabilizaron 236 incidencias, de las que cerca del 30 % estuvieron relacionadas con desprendimientos y caídas de árboles, concentrándose más de un tercio de ellas en Anaga.

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Como respuesta a esta situación, el Ayuntamiento activó diferentes actuaciones de emergencia para restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas en aquellos puntos donde el temporal comprometió los accesos a viviendas y la estabilidad de las vías.