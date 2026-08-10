Las grandes superficies exigen al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un informe "imparcial" sobre la apertura de los domingos

La Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) exige al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que sean los Servicios Jurídicos Municipales los que valoren si existe una obligación legal de revisar y justificar la actual apertura dominical en la ciudad, que solo beneficia a los comercios ubicados en el centro. Asodiscan se niega a que lo haga la Sociedad de Desarrollo, tal y como lo ha anunciado el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, porque ésta fue la promotora de la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), en la que solo pueden abrir los domingos los establecimientos situados en el casco histórico, sea cual sea su tamaño. Asodiscan, que reclama la ampliación de la ZGAT hasta Cabo Llanos, solicita que se realice un informe "imparcial" sobre este asunto.

"En quince años, desde que se declaró la actual Zona de Gran Afluencia Turística, nadie jamás ha explicado por qué ésta solo llega hasta San Sebastián y por qué es bueno para la ciudad excluir a la zona de Cabo Llanos. La decisión tomada en 2011 es buena para Zona Centro pero no para la ciudad. La Sociedad de Desarrollo y el Ayuntamiento de Santa Cruz se han alineado desde el principio en la defensa de los intereses de Zona Centro, no de la capital ni de los consumidores. Por ello, la Sociedad de Desarrollo no puede ser juez y parte", ha indicado el secretario general de Asodiscan, Alfredo Medina. En Cabo Llanos se encuentran varios centros comerciales, como El Corte Inglés, Meridiano y MediaMarkt.

El pasado 1 de agosto, las grandes superficies, que llevan una década solicitando la libertad horaria en Santa Cruz, remitieron un escrito dirigido al alcalde de la capital, con requerimiento de resolución expresa, en el que instan al Ayuntamiento chicharrero, "tal como lo exige la ley", a revisar, evaluar y justificar de forma "objetiva, motivada y actualizada" la delimitación territorial de la actual Zona de Gran Afluencia Turística, declarada hace 15 años y con la que solo pueden abrir los domingos los comercios del centro.

Ante la falta de respuesta del Consistorio capitalino a las numerosas peticiones que han realizado los grandes centros comerciales para poder abrir los domingos en Santa Cruz, principalmente los situados en Cabo Llanos, y ante el rechazo de la Asociación de Empresarios Zona Centro a ampliar la ZGAT, Asodiscan ha 'encontrado' una "herramienta legal" para obligar al Ayuntamiento a responder, a revisar lo que se decidió en 2011 y a justificar el privilegio de los comercios del casco histórico.

Los centros comerciales de Cabo Llanos critican que nadie haya explicado en 15 años por qué sólo se abre en el casco histórico

Con respecto a este escrito presentado por Asodiscan, el alcalde de Santa Cruz señaló la pasada semana que la Sociedad de Desarrollo, a través de sus servicios jurídicos, está analizando si el Ayuntamiento está obligado por ley a revisar las circunstancias que en su día motivaron la creación de la actual ZGAT. "Y si no existe obligación legal, no se hará", afirmó el regidor chicharrero.

A raíz de esta respuesta, Asodiscan ha presentado una nueva petición, esta vez para reclamar que el informe jurídico sobre la obligación de evaluar la ZGAT, encargado por la Alcaldía a los servicios jurídicos de la Sociedad de Desarrollo, sea elaborado por los Servicios Jurídicos Municipales o por cualquier otro órgano o servicio sin vinculación previa con la declaración originaria de la ZGAT en el año 2011. Eso sí, la asociación quiere dejar claro que no duda de la imparcialidad ni de la profesionalidad de los técnicos de la Sociedad de Desarrollo.

"Esta solicitud se apoya en el contenido de un decreto de la propia Alcaldía, de 11 de marzo de 2011, que acredita que la Sociedad de Desarrollo fue, junto con la asociación privada de comerciantes Zona Centro, miembro fundador de la Agrupación de Interés Económico (AIE) que solicitó al Gobierno de Canarias la declaración de la actual ZGAT. Su equipo técnico avaló y evaluó en su momento aquella solicitud, emitiendo informes favorables a la memoria-proyecto que sirvieron de base para que, finalmente, el Ayuntamiento respaldara tal petición", explica el secretario general de la asociación de grandes superficies.

Perímetro

El municipio de Santa Cruz de Tenerife, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con varias, solo tiene una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), en la que todos los establecimientos, sea cual sea su tamaño, pueden abrir los domingos, aunque la mayoría no lo hace. Esta corresponde al casco histórico , dejando fuera a los centros comerciales localizados en la zona de Cabo Llanos. Su perímetro abarca desde las avenidas de Anaga y Marítima hasta la Rambla de Santa Cruz, la avenida de las Asuncionistas y la calle San Sebastián en su confluencia con la costa. En el resto de la capital tinerfeña, solo pueden abrir los domingos los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados.Las grandes superficies sólo pueden abrir diez domingos al año.