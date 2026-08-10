Comienza la cuenta atrás para que Santa Cruz de Tenerife se despida del monumento a Franco: debe retirarlo antes del 10 de febrero

Empieza a correr el plazo de seis meses dado por el Gobierno de España al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para retirar de la vía pública el Monumento a la Victoria, situado en la avenida de Anaga y conocido como monumento a Franco. Y es que el Gobierno canario ha concluido el procedimiento que rechaza la protección de la escultura de Juan de Ávalos, tal y como se indica en el decreto de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura publicada este lunes, 10 de agosto, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Éste es el paso definitivo con el que queda descartada la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC) y con el que comienza la cuenta atrás para que el Consistorio chicharrero cumpla la orden dada por el Estado. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España confirma que Santa Cruz de Tenerife tiene hasta el 10 de febrero de 2027, aproximadamente, para trasladar la escultura a un almacén.

En concreto, el decreto del Ejecutivo canario publicada este lunes en el BOC dispone "concluir el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, situada en la confluencia de la avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, con la no declaración del bien, por no concurrir los presupuestos legalmente exigidos para su declaración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias". Asimismo, con esta resolución se ordena la cancelación de la anotación preventiva practicada en el Registro Cultural de Bienes de Interés Cultural, "comunicando el presente decreto al Ministerio de Cultura a los efectos oportunos". También ha sido notificado al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz.

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel está intentando proteger esta escultura desde el año 2018, cuando solicitó al Cabildo de Tenerife que incoara el procedimiento para la declaración de BIC. En un primer momento, la Corporación insular rechazó tal petición, a raíz de un informe de la Universidad de La Laguna en el que se concluía que el monumento carecía de valores artísticos "excepcionales". La asociación acudió a los tribunales y estos le dieron la razón, logrando la protección cautelar. En 2024, la Justicia obligó al Cabildo a incoar el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, que debía resolver el Gobierno de Canarias.

A principios de junio de este año, el Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó la declaración como BIC de esta escultura, respaldando así el dictamen emitido en abril por la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico. El pleno del Consejo de Patrimonio Cultural consideró, por mayoría, salvo una abstención, que la obra de Juan de Ávalos no reúne los valores suficientes para ser protegido como Bien de Interés Cultural. Unas semanas más tarde, el Gobierno de España anunciaba la inclusión del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, dando así el paso definitivo para obligar al Consistorio chicharrero a retirar de la escultura.

En la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que recoge este acuerdo, se señala que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen el mantenimiento del monumento y se ordena su retirada del espacio público en un plazo de seis meses. Asimismo, la resolución determina que el depósito y custodia de la escultura debe realizarse en una dependencia pública, "determinada por la administración titular o competente sobre el bien", que en este caso es el Ayuntamiento, "sin que ello implique en ningún caso su exposición pública".

Eso sí, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, informaba de que para que comenzara a contar el plazo, era necesario que el Gobierno de Canarias diera por concluido el expediente de declaración de BIC, lo que ha sucedido ya este lunes. Por lo tanto, y según la orden dada por el Estado, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene hasta principios de febrero del próximo año para retirar el monumento a Franco de la avenida de Anaga.

Santa Cruz se niega

Pero el Consistorio chicharrero ha movido ficha para intentar evitar la retirada de la escultura de Ávalos. El pasado 27 de julio, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anunció que el Ayuntamiento recurrirá en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática la resolución del Gobierno de España que le obliga a quitar del espacio público, en un plazo de seis meses, el citado monumento. Asimismo, informó de que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico ha acordado valorar la "protección integral" del citado monumento a través del catálogo de bienes de Santa Cruz, que tramita actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo y que ya ha sido aprobado inicialmente.

Por su parte, el ministro de Memoria Democrática ha aclarado que la orden de retirada no se paraliza a raíz de este anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz. Asimismo, Torres indicó en su momento que si el Consistorio no cumple dicho requerimiento será sancionado, con multas de hasta 1.000 euros al mes, y será el propio Gobierno de España el que proceda a la retirada del conocido como monumento a Franco.