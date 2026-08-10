Bermúdez sentencia que Santa Cruz de Tenerife defenderá el monumento a Franco con todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a su alcance

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha sentenciado este lunes, 10 de agosto, que el Ayuntamiento defenderá el Monumento a la Victoria, situado en la avenida de Anaga y conocido como monumento a Franco, con todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a su alcance, "para garantizar su protección patrimonial".

El regidor chicharrero realiza estas declaraciones tras publicarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el decreto con el que el Gobierno canario concluye el procedimiento que rechaza la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura de Ávalos. Con esta resolución, empieza a correr el plazo de seis meses que el Gobierno de España ha dado al Consistorio chicharrero para que retire el monumento de la vía pública y lo deposite en un almacén, por lo que tendría que hacerlo antes del 10 de febrero, aproximadamente.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ya anunció en su momento que ha recurrido en alzada la decisión del Estado y que estudia la inclusión de la escultura de Ávalos en su catálogo de bienes municipales, señala que la decisión del Gobierno de Canarias de no declarar como BIC el monumento "no impide" al Consistorio ejercer sus facultades de protección sobre el "patrimonio artístico de la ciudad", ni adoptar sus propias medidas de conservación y catalogación.

"El Ayuntamiento va a defender el patrimonio de Santa Cruz con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición. Respetamos las decisiones de otras administraciones, pero respetar las competencias de cada administración significa también ejercer las nuestras. Y Santa Cruz tiene competencias y responsabilidades en la protección de su patrimonio, especialmente cuando existen informes técnicos que acreditan valores artísticos, culturales y urbanos que merecen ser preservados", comenta Bermúdez.

Éste destaca que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz ha dado un paso "muy importante" al aprobar por unanimidad que se estudie la inclusión del conjunto monumental de Juan de Ávalos en el catálogo municipal de elementos protegidos, documento que tramita la Gerencia de Urbanismo y que ya se ha aprobado de manera inicial. "Ese acuerdo demuestra que existe una voluntad clara en nuestra ciudad de analizar, con criterios técnicos y jurídicos, todas las posibilidades para garantizar la conservación de este conjunto y preservar sus valores artísticos y patrimoniales. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir defendiendo esa posición y ejerciendo todas las vías que nos permita la legislación para que el futuro de este elemento de nuestra historia no quede condicionado únicamente por una decisión administrativa", insiste el alcalde.

El Ayuntamiento mantiene abiertas las vías administrativas y judiciales

Bermúdez recuerda que ya ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el conjunto escultórico en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y establece su retirada, "recurso que todavía no ha sido resuelto". En dicho recurso, el Ayuntamiento solicita que quede sin efecto la obligación de retirar el monumento y fundamenta su posición en las competencias municipales previstas en la legislación patrimonial, en el Catálogo municipal en tramitación y en los "valores artísticos, culturales y urbanos acreditados mediante diferentes informes técnicos".

El recurso municipal plantea, además, la suspensión cautelar de la ejecución de la retirada mientras se resuelve el procedimiento, al considerar que "el desmantelamiento físico del conjunto podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos de difícil o imposible reparación". El escrito advierte también de los posibles efectos que una retirada podría producir sobre la infraestructura del Fuerte de Almeyda, al señalar que podría afectar a la estabilidad de parte de sus muros perimetrales.

En paralelo, "y una vez conocido el decreto del Gobierno de Canarias por el que se concluye el procedimiento de declaración BIC con la no protección del monumento", el Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para defender sus planteamientos y los intereses patrimoniales municipales. El Consistorio considera especialmente relevante que la defensa municipal del monumento "no responde únicamente a una decisión política", sino que está respaldada por informes de carácter técnico y especializado.

El informe del arquitecto municipal incorporado al recurso de alzada destaca los valores artísticos de la obra y considera a Juan de Ávalos una de las figuras relevantes de la escultura española del siglo XX. También señala la singularidad del conjunto como testimonio de la proyección de un autor de ámbito nacional en Canarias, así como su complejidad compositiva y su tratamiento del movimiento y la anatomía. El mismo informe apunta a valores histórico-documentales, al considerar que la conservación del conjunto permitiría estudiar manifestaciones escultóricas y arquitectónicas del franquismo en Canarias y mantener abierta la posibilidad de una reinterpretación museográfica de la obra sin necesidad de eliminarla físicamente.