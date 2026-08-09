La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también vuela: cuatro drones vigilan y hablan a la ciudad

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también vuela. Lo hace a través de cuatro drones que patrullan, vigilan y hasta hablan desde el cielo a la ciudad. Tras dos años de funcionamiento, la Unidad de Drones chicharrera ha ampliado el uso y las aplicaciones de estos ‘agentes del aire’, incluyendo, por ejemplo, el desalojo de zonas de baño cerradas, como la de Benijo, donde existe riesgo por desprendimientos; la prevención de robos en el aparcamiento de la playa de Las Teresitas; inspecciones urbanísticas de edificaciones en ruinas;el desalojo de conciertos y fiestas; la vigilancia de vertidos, y el control de las hogueras de San Juan.

Estas funciones se añaden a otras más habituales como la vigilancia en grandes eventos y concentraciones de ciudadanos en la calle, como el Carnaval; la búsqueda y rescate de personas; y el control de tráfico y la seguridad vial.

El subinspector David Torres, responsable de la Unidad de Drones de la capital chicharrera. / Andrés Gutiérrez

Pero la utilidad de estos aparatos no termina ahí, según lo asegura el subinspector David Torres, responsable de la Unidad de Drones de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. «Los drones se han convertido en una herramienta de apoyo muy importante y cada vez más versátil para la Policía Local. Comenzamos utilizándolos en servicios muy concretos, pero su aplicación se ha ido ampliando a medida que los agentes han descubierto nuevas posibilidades. Esta tecnología ha llegado para quedarse y seguiremos añadiendo nuevos usos», manifiesta el subinspector David Torres.

¿Cómo es la unidad de drones?

En la actualidad, la Unidad de Drones chicharrera está formada por seis efectivos, un vehículo y cuatro drones. El que se ha adquirido más recientemente cuenta con los últimos avances tecnológicos y ha supuesto al Ayuntamiento una inversión de 5.000 euros, «a lo que hay que añadir el coste de las baterías, de más de 1.000 euros cada una». Asimismo, estos ‘agentes del cielo’ cuentan con focos y altavoces. Éstos permiten grabar o emitir en directo diferentes mensajes u órdenes de los policías que los ciudadanos escuchan desde el aire «con total claridad», como el que se utiliza para desalojar la playa de Benijo, que se encuentra cerrada por peligro de desprendimientos: «¡Desalojen de manera inmediata la playa¡».

Estos aparatos cuentan con un altavoz para que los efectivos puedan dar órdenes o emitir mensajes desde el aire

En eventos multitudinarios, como el Carnaval chicharrero, y según cuenta Torres, los drones ofrecen una visión aérea y global de lo que ocurre sobre el terreno, y permiten anticipar problemas de tráfico, así como detectar concentraciones de personas que puedan generar situaciones de riesgo.

En las playas, con la de Las Teresitas, estos aparatos sirven para controlar el tráfico y los estacionamientos, prevenir robos en los vehículos , localizar personas en el mar o menores que se han perdido en la zona de arena. Asimismo, en zonas de baño cerradas, como lo está desde hace casi dos años la de Benijo, el dron permite comprobar desde el aire si hay personas en la playa y ordenar su desalojo mediante el altavoz, «evitando que los agentes tengan que exponerse bajando hasta la zona».

Drones de la Policía de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

«La tecnología con la que contamos aporta, además, cámaras térmicas, focos para operaciones nocturnas y una perspectiva aérea útil en accidentes, controles policiales o búsquedas de desaparecidos. Asimismo, la unidad colabora con otros departamentos del Ayuntamiento , como la Gerencia de Urbanismo», indica el responsable de la Unidad de Drones.

Éste apunta que no se descarta que también se pueda sancionar a los ciudadanos desde los drones, «como se hace ya en algunos municipios de Gran Canaria». «Podríamos, por ejemplo, detectar a alguien hablando por el móvil mientras conduce, gracias a la calidad de las imágenes de estos aparatos», agrega Torres. Para este policía, todavía quedan por descubrir nuevas aplicaciones de los drones en la Policía Local.