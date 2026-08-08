De Bolivia a Ofra sin escalas: así es la fiesta que cruzó el Atlántico hace 24 años y echó raíces en Tenerife

En 2002, hace exactamente 24 años, la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, salió por primera vez en procesión por las calles de Ofra, un barrio de la capital chicharrera separado por más de 7.000 kilómetros del país andino. Aunque su llegada a este enclave no puede atribuirse a ningún milagro, sí que esconde una historia marcada por la nostalgia, la devoción y el deseo de mantener vivas las raíces lejos de casa. Paulino Juchani y Herminia Mamani, dos bolivianos afincados en la Isla, fueron de vacaciones a su tierra y decidieron traer consigo una pequeña imagen que, más tarde, donarían a la parroquia de San Antonio de Pádua, en Las Retamas. La pareja, con el apoyo de los pocos paisanos que por ese entonces se habían atrevido a emigrar a Canarias, decidió replicar de manera muy humilde las celebraciones que cada agosto reúnen a miles de fieles al otro lado del charco.

Casi un cuarto de siglo después, Mamani y su hija, Karina Juchani, así como el resto de la familia, siguen acompañando a la virgen en procesión. No son los únicos, pues la comunidad boliviana en Tenerife –y, sobre todo, en barrios como este de Santa Cruz– ha crecido de manera exponencial y cada vez son más los que se unen a este festejo. La cita con Nuestra Señora de Copacabana, por tanto, se ha convertido en una oportunidad para que todos ellos se reúnan, canten, bailen y, lo más importante, reconecten con sus raíces. “Yo llegué con dos añitos y aquí me he criado, he ido al colegio y a la universidad; nunca he estado en Bolivia por estas fechas, por lo que solo conozco las fiestas que organizamos aquí”, relata Juchani.

Aunque la programación arrancó el pasado viernes, este sábado han vivido su día grande. Los actos comenzaron desde por la mañana, con la misa y la posterior procesión, pero se extenderán hasta bien entrada la noche, ya que seguirán celebrando en la sala Beclub, en Guamasa.

Una historia detrás de cada danza

La procesión es el acto que viven con mayor fervor. Pasadas las 12:00 horas, la virgen salió de la iglesia resguardada bajo un arco de flores que tenía los colores de dos banderas: por un lado, el rojo, amarillo y verde de la boliviana y, por el otro, el blanco, azul y amarillo de la canaria. De cerca le seguían cientos de bailarines de las distintas fraternidades. La boliviana Rosa Lenis explica que cada departamento –es decir, cada región del país– tiene su música, su baile y su indumentaria típica. En su grupo, por ejemplo, hay trajes que rondan los 900 euros y que se utilizan para bailar la diablada, una danza folclórica originada en la ciudad de Oruro que representa la lucha entre el bien y el mal y que mezcla la mitología andina con la religión católica. También es el icono principal de su Carnaval. “Esta fiesta es una forma de transmitir a nuestros hijos nuestra cultura y todo lo que hemos aprendido en nuestro país, ya que muchos de ellos han nacido aquí”, señala.

Varias bailarinas durante la procesión en honor a la Virgen de Copacabana / Andrés Gutiérrez

Junto a ellos también baila la morenada, un grupo que destaca por las enormes plumas que llevan en su tocado. Unos pocos metros más atrás, varios hombres vestidos de mineros, mientras que la danza de la agrupación Tinkus Toco, una de las más animadas, representa las peleas o encuentros que se producían antes entre pueblos. Malena Molina, una de las integrantes de este cuerpo de baile, nació en Argentina, pero tiene familia boliviana. Según resalta, esta fiesta también es una oportunidad para que el resto de vecinos conozca su cultura. “Cada baile representa a una región o a una parte de nuestra historia y cada traje tiene un bordado o un detalle diferente; todos los años invitamos a la gente a que descubran esta tradición”, apunta.

Un festejo muy curioso

Juntos, los grupos recorrieron los barrios de Las Retamas y San Antonio. En la carretera, todo el protagonismo era para la virgen y los bailarines bolivianos, pero en las aceras la mayoría eran curiosos que habían venido desde otros enclaves para vivir el festejo o vecinos de la zona que, tras toparse de casualidad con el acto, se apresuraban a sacar sus teléfonos móviles para grabar cada detalle.

Más allá del simbolismo cultural y religioso, la procesión también dejó imágenes para el recuerdo. Al pasar por la calle Sargento Provisional, hubo personas que pudieron disfrutar del espectáculo a través de la ventana de un gimnasio, mientras caminaban o corrían en la cinta. El desfile, que además interrumpió el paso de dos guaguas de Titsa, también pasó por delante de un bazar chino, un restaurante turco y una farmacia de las de toda la vida. Todo ello sin salir de una misma vía, un reflejo de la multiculturalidad que se respira en muchos barrios de la Isla.

Un desfile marcado por el calor

La procesión se desarrolló durante las horas centrales del día, bajo un intenso sol y sin apenas brisa, por lo que quienes acompañaban a los bailarines les preguntaban con frecuencia si necesitaban agua o si querían tomarse un respiro. Algunas incluso iban rehaciéndose las trenzas por el camino. Aun así, ni el calor ni la distancia impidieron honrar a su patrona. Como lleva ocurriendo más de dos décadas, el grito más repetido este sábado en Ofra fue “Viva la Virgen de Copacabana”.