El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicita la colaboración ciudadana para poner fin a la quema de contenedores en el municipio. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, y representantes de la Policía Local y de la Policía Nacional se han reunido esta semana con vecinos del barrio de Somosierra, donde se ha producido una oleada de actos vandálicos. En este encuentro, solicitado por la Asociación Somosierra Activa, el Consistorio recordó que se ha reforzado la vigilancia nocturna en este y en otros puntos de la ciudad, con la presencia de seis agentes de paisano.

Las noches del 23 y 24 de julio, ardieron en Santa Cruz de Tenerife 16 contenedores, seis vehículos y varios árboles, muchos de ellos en el barrio de Somosierra. Tras estos incidentes, el área de Seguridad del Ayuntamiento chicharrero anunció la puesta en marcha de un dispositivo especial para vigilar diferentes puntos de la ciudad. El alcalde comentó en esta reunión que, tras la activación del citado dispositivo y tras las primeras actuaciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad, no se han vuelto a registrar nuevos episodios de quema de contenedores. En este sentido, el regidor capitalino resaltó que desde el primer momento se actuó con rapidez para coordinar todos los recursos disponibles y reforzar la presencia de la Policía Local en el barrio.

Quema de un vehículo en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Con respecto a la investigación, la Policía Nacional informó de que ésta continúa abierta y resaltó la importancia de la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de los hechos. Los agentes insistieron en la necesidad de comunicar cualquier información relevante a través de los canales habilitados, incluso de forma anónima, así como de presentar las correspondientes denuncias para facilitar las investigaciones a los agentes.

Además de analizar las actuaciones desarrolladas tras los incidentes, los vecinos trasladaron otras preocupaciones relacionadas con el menudeo de drogas, los robos y actos vandálicos en vehículos, la convivencia con el Centro Municipal de Acogida y la retirada de vehículos abandonados. Asimismo, durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de mejorar la iluminación en distintos puntos de Somosierra y García Escámez como medida para reforzar la seguridad, así como la reposición de la palmera que resultó dañada durante los incendios en la calle Elisa González.