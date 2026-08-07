San Miguel Arcángel rechaza que se destinen fondos públicos para exigir ante la justicia la retirada del Monumento a Franco

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defiende los "valores históricos y culturales" del conocido como monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, rechaza que se destinen fondos públicos a financiar "litigios ideológicos". Esta entidad, que preside el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Luis Sosa-Tolosa del Valle, muestra su sorpresa ante la petición realizada por la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife a las administraciones públicas para obtener recursos económicos y jurídicos destinados a hacer frente a los procedimientos judiciales necesarios "para garantizar el cumplimiento de las leyes de memoria democrática". En concreto, la Asociación de Memoria Histórica ha solicitado ayuda para poder llevar al Ayuntamiento chicharrero ante los tribunales por negarse, a pesar de la orden dada por el Gobierno de España, a retirar el monumento a Franco de la avenida de Anaga.

Luis Sosa-Tolosa del Valle asegura que la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Migue Arcángel "nunca ha recibido un solo euro de dinero público" para desarrollar su actividad. "Todas nuestras investigaciones, campañas de divulgación, iniciativas ciudadanas y acciones legales han sido financiadas íntegramente con el esfuerzo económico de nuestros socios y colaboradores, sin recurrir al presupuesto de ninguna administración. Por ello, rechazamos que el Gobierno de Canarias tenga que emplear recursos económicos de todos los ciudadanos para sufragar procedimientos judiciales impulsados por entidades privadas que responden a una determinada visión ideológica de la historia".

Por otra parte, la Asociación San Miguel Arcángel indica que seguirá defendiendo el patrimonio histórico y artístico "con nuestros propios medios, como hemos hecho desde el primer día, sin recurrir al dinero de todos los canarios para sostener nuestras actuaciones". En este sentido, recuerda que llevará a los tribunales el rechazo del Gobierno de Canarias a la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) del Monumento a la Victoria de Santa Cruz, conocido como monumento a Franco.