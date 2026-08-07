La reapertura del quiosco de la plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife se retrasa: el Caracol recurre su exclusión de la licitación

La esperada reapertura del emblemático quiosco-terraza de la plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, que estaba prevista para septiembre, se retrasa. Todo estaba preparado para que el nuevo adjudicatario de la gestión de este local municipal, Strasse Fuyi, abriese las puertas de esta céntrica cafetería después del verano. Sin embargo, una de las empresas que participaron en la licitación convocada por el Ayuntamiento chicharrero en octubre del año pasado ha recurrido su exclusión del procedimiento. Se trata de EloyCaracol, entidad conocida por explotar uno de los chiringuitos más conocidos y visitados de la playa de Las Teresitas.

El concejal responsable de las áreas de Patrimonio e Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, admite que la presentación de este recurso retrasará la recuperación de este quiosco municipal, cerrado desde el pasado mes de abril, tras expirar el anterior contrato. El edil nacionalista confía en que la terraza-cafetería pueda volver a abrir sus puertas antes de que finalice el año.

El Consistorio capitalino convocó hace casi diez meses la licitación de la concesión del quiosco municipal de la plaza del Príncipe, situado en la zona centro de la ciudad, debido a que al anterior adjudicatario se le terminaba el plazo de explotación del negocio. Se presentaron tres empresas: Fujiyama Strasee, Príncipe Park Tenerife y EloyCaracol.

Tras un largo proceso de valoración de las propuestas, el pasado 19 de julio, la Mesa de Contratación decidió proponer como adjudicataria a la empresa Fujiyama Strasse por obtener la mayor puntuación y ofrecer el abono de un canon anual al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 21.600 euros. Asimismo, anunció que se excluía del procedimiento a la entidad EloyCaracol por "incumplimiento de la normativa municipal en su propuesta técnica".

En concreto, dicha empresa planteó la instalación de una cubierta formada por una "sencilla estructura de acero vestida con madera natural en su interior, ligera y desmontable, para que aporte un espacio cálido y protegido bajo las copas vegetales". Sin embargo, la Mesa de Contratación de esta licitación indica que dicha instalación está expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife.