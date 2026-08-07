Cortes totales de tráfico en la avenida Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, para renovar el asfalto

Comienzan las obras para renovar el deteriorado asfalto de la transitada avenida Islas Canarias, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, los trabajos, que se ejecutarán en siete fases, se iniciarán este lunes, 10 de agosto, y se prolongarán hasta el 31 de agosto. Esta actuación, que costará casi 300.000 euros, provocará cortes totales de tráfico durante las 24 horas. La intervención se centrará, fundamentalmente, en los dos carriles ascendentes situados a ambos lados de la plataforma del tranvía, entre la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Venezuela.

La ejecución de esta obra se iniciará con la demolición de un total de 9.164 metros cuadrados de la capa de firme existente, así como con la retirada de 1.750 metros cuadrados de adoquines. Posteriormente, y según informa el Consistorio, se procederá al suministro y extendido de 1.319 toneladas de mezcla asfáltica para la reposición del pavimento y, una vez finalizados estos trabajos, se ejecutará la reposición completa de la señalización horizontal, "garantizando unas condiciones óptimas de circulación".

Así lo indica el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que recuerda que la actuación forma parte del plan municipal denominado Impulso Urbano, "una estrategia destinada a mejorar el estado de las vías públicas y la calidad de vida de la ciudadanía mediante la renovación progresiva de la red viaria del municipio".

"Todo ello gracias al contrato marco que permitirá renovar más de un centenar de vías hasta 2027, y que prevé una inversión en calles y espacios urbanos de más de 100 millones de euros hasta 2030", agrega el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP.

Desvío de tráfico

Los trabajos se desarrollarán por siete fases distribuidas en ambas calzadas, con cortes totales del tráfico durante las 24 horas en cada una de ellas. Asimismo, se prohibirá el estacionamiento en las zonas afectadas, que "estarán debidamente señalizadas".

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que en todas las fases se habilitarán itinerarios alternativos para garantizar la movilidad mientras se desarrollan las obras. En determinados momentos de la ejecución se mantendrá media calzada abierta a la circulación para facilitar el tránsito cuando las condiciones de la obra lo permitan.

La fase 1, que comienza este lunes, comprenderá el tramo hasta la calle Obispo Pérez Cáceres, desviando el tráfico por vías alternativas próximas, como la Avenida de La Asunción o la Avenida de Bélgica, ya que la calle Salamanca estará cortada. En la fase 2, los trabajos avanzarán sobre el siguiente sector de la calzada, hasta la rotonda de la avenida de Bélgica. El primer tramo de actuación y la calle Salamanca volverán a estar habilitadas. La fase 3 actuará sobre el último tramo junto a la glorieta, donde la ejecución de los trabajos permitirá mantener la circulación mediante la habilitación de una rotonda provisional a media calzada, facilitando así el tránsito mientras concluye la intervención.

Una vez que finalice la intervención en la calzada 1, dará comienzo la ejecución de la obra en la calzada 2 que, a su vez, se dividirá en cuatro fases consecutivas. En las fases 2 y 3 se avanzará progresivamente sobre el tramo de intervención, manteniendo la movilidad mediante vías próximas a la obra, como la calle Zurbarán, "lo que permitirá compatibilizar el desarrollo de los trabajos con el tránsito de vehículos". Finalmente, en la fase 4 se actuará sobre el último sector de la calzada, donde se habilitará una rotonda provisional a media calzada para garantizar la circulación mientras concluyen las labores de asfaltado.

Transporte público

En esta primera fase que comienza el lunes, la línea 904 de Titsa modificará temporalmente su recorrido en sentido Cuesta Piedra desde las 7:30 horas de este lunes 10 de agosto hasta las 7:30 horas del miércoles 12 de agosto. Durante este periodo, desde la plaza Weyler los vehículos circularán por la avenida 25 de Julio, Viera y Clavijo, Horacio Nelson, Los Sueños, Domingo J. Manrique y el puente Javier del Loño, donde retomarán su itinerario habitual. Como consecuencia de este desvío, quedarán anuladas las paradas Álvarez de Lugo, Rambla Pulido y Salamanca, que serán sustituidas provisionalmente por las paradas Plaza de los Patos, Sagrado Corazón y Horacio Nelson. El resto de afecciones al transporte público se irán comunicando a medida que se vaya avanzando en cada una de las fases.