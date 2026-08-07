Canarias y Santa Cruz invierten 1,7 millones en la rehabilitación de 88 viviendas en Añaza

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han puesto en marcha el proyecto de rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad en un conjunto de 88 viviendas protegidas de promoción pública situadas en el barrio capitalino de Añaza (grupo Añaza I-10).

La actuación cuenta con una inversión subvencionable de 1.712.418,48 euros, financiada en su gran mayoría por los fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (1.369.934,78 euros), a los que se suma una aportación autonómica de 342.483,70 euros. Las obras han sido adjudicadas finalmente a la empresa Fachadas DIMUROL S.L. por un importe de 1.673.480 euros y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses.

Presentación de las obras en Añaza / E. D.

Aerotermia, nuevas carpinterías y ascensor

Las obras previstas en los inmuebles contemplan una transformación integral orientada al ahorro energético y la eliminación de barreras arquitectónicas:

Eficiencia energética: Se sustituirán los calentadores convencionales por sistemas de aerotermia y se instalarán nuevas carpinterías de PVC en las solanas en lugar de las existentes.

Se sustituirán los calentadores convencionales por sistemas de y se instalarán nuevas carpinterías de en las solanas en lugar de las existentes. Accesibilidad: Se instalará un nuevo ascensor en el bloque D para facilitar la movilidad de los residentes.

La directora del ICAVI, Pino de León, remarcó que estas intervenciones buscan «reducir el consumo energético de los edificios y, con ello, la factura eléctrica de las familias». Asimismo, recordó que el Ejecutivo autonómico actúa actualmente en la rehabilitación de más de 1.500 viviendas públicas (con 53 millones de inversión) y en la mejora de otras 3.400 viviendas privadas (cerca de 70 millones) en colaboración con cabildos y ayuntamientos, manteniendo como prioridad absoluta el incremento de la oferta pública con más de 4.000 inmuebles proyectados o en ejecución.

Noticias relacionadas

Transición urbana en Añaza

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, valoró el impacto de los trabajos en el entorno del barrio: "La rehabilitación de estas 88 viviendas supone un nuevo impulso a la transformación que está viviendo Añaza. Con este proyecto ya son 709 las viviendas que están inmersas en procesos de rehabilitación en la zona desde 2025, una cifra que refleja el compromiso por ofrecer un futuro mejor y renovar barrios consolidados".