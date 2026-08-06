Convivencia
Santa Cruz de Tenerife acogerá este fin de semana una fiesta boliviana
El municipio de Santa Cruz de Tenerife acogerá este fin de semana la celebración de una fiesta boliviana, en el Distrito Ofra-Costa Sur
Santa Cruz de Tenerife acogerá este fin de semana una fiesta boliviana. El Distrito Ofra-Costa Sur celebrará, en la plaza de San Antonio, el día de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, con folclore, música, tradición y convivencia.
El programa, que comienza este viernes, 7 de agosto, a las 18:00 horas, contará con la participación de diversos grupos folclóricos, que presentarán una selección de danzas y vestimentas tradicionales de Bolivia. El sábado, se celebrará una procesión que recorrerá las calles de la zona, «aportando colorido y un ambiente festivo a los barrios de Las Retamas y San Antonio», informa el Ayuntamiento chicharrero.
Éste explica que la celebración adquiere un significado especial en el Distrito Ofra-Costa Sur, donde vive una amplia comunidad de origen boliviano y donde el barrio de Las Retamas alberga la imagen de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia. «El Ayuntamiento ha querido reconocer ese arraigo promoviendo una iniciativa que trasciende el carácter festivo para convertirse en un espacio de intercambio cultural y participación ciudadana», comenta el alcalde del municipio, el nacionalista José Manuel Bermúdez.
Éste añade que la festividad de Copacabana se consolida como una jornada abierta a toda la ciudadanía, en la que la música, la danza y las tradiciones sirven como vehículo para acercar culturas y seguir fortaleciendo la convivencia en uno de los distritos más diversos de Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, el edil del Distrito Ofra-Costa Sur, Santiago Díaz, del PP, destaca que esta celebración es una oportunidad para reconocer la aportación de la comunidad boliviana a la vida social y cultural del distrito. «Queremos que la plaza de San Antonio se convierta en un espacio de encuentro donde vecinos de cualquier origen puedan compartir una jornada de convivencia a través de la cultura».
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