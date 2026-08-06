Los comercios del centro de Santa Cruz de Tenerife se oponen a que las grandes superficies también puedan abrir todos los domingos
Zona Centro y Fauca se oponen a que las grandes superficies de Cabo Llanos también puedan abrir todos los domingos en Santa Cruz de Tenerife
Los comercios del centro de Santa Cruz de Tenerife se oponen a que las grandes superficies de Cabo Llanos también puedan abrir todos los domingos. De esta forman han reaccionado la Asociación Zona Centro y Fauca (Federación de Áreas Urbanas) ante el escrito que la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial (Asodiscan) ha dirigido al Ayuntamiento para que revise, justifique y actualice la única Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) con la que cuenta la ciudad, declarada hace 15 años. Ésta permite abrir los domingos únicamente a los pequeños y grandes establecimientos situados en el centro de la capital, en el casco histórico. Las grandes superficies quieren que esta ZGAT se amplíe hasta Cabo Llanos, para que también puedan hacerlo los centros comerciales de la zona, como El Corte Inglés, Meridiano y MediaMarkt.
Sin embargo, Zona Centro y Fauca consideran que ampliar la ZGAT no responde a una necesidad real del comercio de Santa Cruz, "ni aporta soluciones a los problemas que afronta el pequeño y mediano comercio". Por ello, añaden, ante este escrito, los establecimientos del centro "reiteran la postura" que han mantenido desde el inicio del debate. "La ciudad ya dispone de una Zona de Gran Afluencia Turística con un régimen específico. Seguir ampliando la ZGAT solo incrementa el desequilibrio competitivo y perjudica al comercio de proximidad, que es el que genera empleo estable, dinamiza los barrios y da identidad al centro urbano", aseveran.
Agregan que el comercio local no necesita una mayor liberalización derivada de la ampliación de la ZGAT. "Lo que necesita son políticas que impulsen el consumo, mejoren la accesibilidad, el aparcamiento, la seguridad, la limpieza y la promoción de la ciudad como destino comercial. Es ahí donde deben centrarse los esfuerzos de las administraciones. Por ello, mantenemos la misma posición que hemos defendido siempre: cualquier modificación de la ZGAT debe buscar un equilibrio entre la actividad económica y la protección del tejido comercial de proximidad, evitando favorecer aún más a quienes ya cuentan con una posición dominante".
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