El alcalde de Santa Cruz de Tenerife responde a las grandes superficies: el Ayuntamiento revisará la apertura dominical solo si la ley lo obliga

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife analizan si éste está obligado por ley, como exigen las grandes superficies, a revisar, justificar y actualizar la delimitación territorial de la única Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) con la que cuenta el municipio, declarada hace 15 años y que permite abrir los domingos únicamente a los pequeños y grandes comercios situados en el centro de la ciudad, en el caso histórico. Así lo informa el alcalde, José Manuel Bermúdez, de CC, quien añade que si no existe obligación legal "o un acuerdo entre todas las partes implicadas", el Consistorio "no lo hará".

De esta forma ha reaccionado el Ayuntamiento chicharrero ante el escrito, "con requerimiento de resolución expresa", presentado el 1 de agosto por la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial de Canarias (Asodiscan), dirigido al alcalde y en el que se insta al Consistorio a evaluar y justificar de manera "objetiva y motivada" la delimitación territorial de la ZGAT. Asimismo, piden a la Corporación local la ampliación de la ZGAT hasta Cabo Llanos, para que también puedan beneficiarse de la apertura dominical los establecimientos situados en dicho ámbito, como Meridiano, El Corte Inglés, MediaMark y algunos supermercados.

Las grandes superficies, que llevan una década solicitando la libertad horaria en Santa Cruz de Tenerife, no renuncian a su empeño por abrir todos los domingos en la capital chicharrera y han vuelto a recuperar el debate. Por ello, ante la falta de acuerdo con el Ayuntamiento y con la Asociación de Empresarios de Zona Centro, Asodiscan recurre ahora a esa vía para forzar al Ayuntamiento a pronunciarse y a justificar el privilegio que los comercios del centro de la ciudad tienen desde 2011, cuando se declaró la actual ZGAT. Y es que según esta asociación, el Consistorio está obligado por ley a revisar periódicamente la delimitación territorial de la Zona de Gran Afluencia Turística. Si no lo hace, Asodiscan acudirá a los tribunales.

En ese sentido, las grandes superficies consideran que la evaluación de la delimitación vigente de la ZGAT debe llevarse a cabo, "toda vez que han cambiado las circunstancias existentes que motivaron su creación hace 15 años". "Y en función de esa evaluación, debe valorarse la ampliación de la ZGAT a otras zonas de la ciudad con recursos turísticos y comerciales relevantes y equivalentes, y que hoy están excluidas de la misma, como es el cabo de Tres de Mayo-Cabo Llanos".

Sin embargo, la Corporación local no lo tiene tan claro y por ello sus Servicios Jurídicos están estudiando el escrito presentado por Asodiscan, para averiguar si existe la obligación legal de revisar las circunstancias que en su día motivaron la creación de la actual ZGAT. "Estamos analizando lo que la asociación ha presentado y le contestaremos por escrito. Si la ley exige la revisión, iniciaremos el expediente correspondiente, pero si no es así, consideramos que no es necesario hacerlo", ha manifestado el alcalde.

Eso sí, aclara Bermúdez, "el Ayuntamiento siempre está abierto al diálogo con todas las partes implicadas en este asunto", con el objetivo de alcanzar un consenso. "La ZGAT actual fue solicitada al Gobierno canario por la Zona Centro y la Sociedad de Desarrollo, juntos en una agrupación de interés económico. Por lo tanto, el Ayuntamiento no está solo en esta decisión".

Por su parte, la concejala de Comercio, Turismo y Empleo, Carmen Pérez, del PP, asegura que la Sociedad de Desarrollo ha estado trabajado en este asunto, "y lo seguimos haciendo", con el objetivo de alcanzar un acuerdo y "de tomar una decisión que beneficie a todas las partes".

Santa Cruz de Tenerife, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con varias, solo tiene una ZGAT, en la que todos los establecimientos, sea cual sea su tamaño, pueden abrir los domingos, aunque la mayoría no lo hace. Esta corresponde al casco histórico , dejando fuera a los centros comerciales de Cabo Llanos. Su perímetro abarca desde las avenidas de Anaga y Marítima hasta la Rambla de Santa Cruz, la avenida de las Asuncionistas y la calle San Sebastián en su confluencia con la costa. En el resto del municipio, solo pueden abrir los domingos los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Las grandes superficies sólo pueden abrir diez domingos al año, aunque el Gobierno canario está estudiando la modificación de la Ley de Comercio para que puedan ser algunos más.