Servicios Públicos
Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
El Cabildo inaugura en Santa Cruz de Tenerife la primera área de servicio público para caravanas del área metropolitana, para que estos vehículos evacúen las aguas negras y grises
El área metropolitana ya cuenta con su primera área de servicio para las caravanas, destinada a la evacuación de aguas negras y grises, y a la reposición de agua potable. Se encuentra ubicada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, en el Punto Limpio de Jagua, junto a la Dársena Pesquera, en la antesala del Parque Rural de Anaga y próximo a la playa de Las Teresitas.
Así lo destaca el Cabildo de Tenerife, que informa de que se trata de la tercera infraestructura de este tipo que existe en la Isla. Las otras dos se encuentran en el municipio de Arona, en el Punto Limpio y en el Centro Logístico de Malpaso,
"Esta iniciativa se ampliará poco a poco por los puntos limpios de la isla de Tenerife para dar respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de caravanistas. El objetivo principal que se persigue con la creación de estas áreas de servicio es evitar que los vertidos se realicen de manera descontrolada en espacios no autorizados, los cuales suelen ser zonas de gran valor medioambiental", ha señalado la consejera insular de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez.
Los Puntos Limpios de Jagua y Arona, y el área de servicio que se integra en el Centro Logístico de Malpaso, también en Arona, estarán operativos los lunes, de 8:00 a 16:00 horas; de martes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; los sábados, de 9:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 14:00 horas, según informa el Cabildo.
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