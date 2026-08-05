Santa Cruz de Tenerife agota casi el 84% de los Bonos Consumo en solo un día y vende más de 13.000 vales

La respuesta de los consumidores ha vuelto a superar las expectativas. La sexta edición de la campaña Bonos Consumo Santa Cruz 2026 ha vendido más de 13.000 bonos durante sus primeras 24 horas, lo que supone el 83,9% de los 16.000 vales puestos inicialmente a la venta por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La iniciativa, impulsada por la Sociedad de Desarrollo, busca incentivar las compras en el comercio local, la restauración y los servicios adheridos mediante bonos que pueden adquirirse por 15 euros y permiten realizar compras por valor de 25 euros, gracias a una aportación municipal de 10 euros por cada bono.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó la elevada participación registrada en el arranque de la campaña y aseguró que la iniciativa se ha consolidado como "una herramienta útil tanto para comerciantes como para consumidores". Además, subrayó que cada bono vendido se traduce en un incremento de la actividad económica y en un apoyo directo al tejido empresarial del municipio.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, valoró la acogida de la campaña y afirmó que los resultados reflejan que las medidas de apoyo al comercio local están teniendo un impacto real entre los negocios de la capital.

Aún quedan bonos disponibles en cuatro distritos

Pese al elevado volumen de ventas registrado en el primer día, todavía es posible adquirir bonos en algunos distritos del municipio.

En concreto, permanecen disponibles 706 bonos en Ofra-Costa Sur, 1.353 en Salud-La Salle, 238 en el Suroeste y 277 en Anaga, mientras que los asignados inicialmente al distrito Centro-Ifara ya se han agotado.

Los comercios, establecimientos de restauración y empresas de servicios interesados en participar en la campaña podrán seguir adhiriéndose hasta el próximo 2 de noviembre.

Más de medio millón de euros para dinamizar el comercio local

La sexta edición de los Bonos Consumo cuenta con una inversión municipal superior a los 220.000 euros, una cantidad con la que el Ayuntamiento prevé generar alrededor de 520.000 euros en consumo directo en los establecimientos participantes.

En total, la campaña contempla la emisión de 20.800 bonos repartidos en dos modalidades. A los 16.000 Bonos Consumo ya disponibles se sumarán, a partir del mes de octubre, los denominados Bonos Domingo, con el objetivo de incentivar las compras durante los domingos de apertura comercial.

En esta segunda modalidad se pondrán en circulación 4.800 bonos de 25 euros, que podrán adquirirse por 12,50 euros, al estar financiados al 50% entre el Ayuntamiento y el consumidor.

Los usuarios pueden consultar en la web de la campaña el listado actualizado de establecimientos adheridos, el saldo disponible en cada comercio y el importe que aún puede canjearse en cada uno de ellos. Para utilizar los bonos será necesario presentar el DNI en el momento de la compra y, tras cada operación, el consumidor recibirá un correo electrónico con el saldo restante.