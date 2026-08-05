Listado definitivo de admitidos en las escuelas infantiles municipales de Santa Cruz de Tenerife

Los listados de menores admitidos en las escuelas infantiles municipales Tara y Faina, en Santa Cruz de Tenerife, para el curso 2026-2027 ya están disponibles.

De esta manera, las familias pueden ya consultar los listados, así como conocer el calendario escolar del próximo curso, que establece el inicio de la actividad lectiva el 9 de septiembre de 2026 y su finalización el 29 de julio de 2027.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “las escuelas infantiles municipales representan un recurso fundamental para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que garantizan una atención educativa y asistencial de calidad en una etapa decisiva para el desarrollo de los niños y niñas. Desde el Ayuntamiento seguimos reforzando este servicio porque supone una inversión directa en el bienestar de las familias santacruceras”.

Mejor planificación

Por su parte, la concejala de Educación y Juventud, Charín González, señala que “la publicación de estos listados permite a muchas familias planificar con antelación el próximo curso escolar. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo un servicio cercano, seguro y de calidad, que acompañe tanto a los menores como a sus familias desde los primeros años de vida, favoreciendo además la igualdad de oportunidades y la conciliación”.

El cronograma escolar contempla, además de los periodos vacacionales y festivos, las jornadas de cierre de los centros, las fechas de inicio y finalización del curso y el horario reducido, de 07:30 a 15:30 horas, previsto para determinados periodos del año. Asimismo, tiene carácter orientativo y podrá estar sujeto a modificaciones.

El Ayuntamiento recuerda que toda la información relativa al proceso de admisión, así como los listados y el calendario escolar, puede consultarse a través de los canales habilitados por las escuelas infantiles municipales y del Consistorio (Trámite - Sede).