Las grandes superficies de Santa Cruz de Tenerife vuelven a la carga por los domingos: fuerzan al Ayuntamiento a justificar el privilegio de los comercios del centro desde hace 15 años

Las grandes superficies se niegan a rendirse en su empeño por abrir los domingos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. La Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial de Canarias (Asodiscan) ha remitido un escrito dirigido al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en el que insta al Ayuntamiento, "tal como lo exige la ley", a revisar y evaluar de forma "objetiva y actualizada" la delimitación territorial de la actual ZGAT (Zona de Gran Afluencia Turística), declarada hace 15 años y con la que solo pueden abrir los domingos los pequeños y grandes establecimientos situados en el centro de la ciudad, en el casco histórico.

En concreto, la asociación registró el 1 de agosto una solicitud formal de evaluación y modificación de la delimitación territorial de la ZGAT de Santa Cruz de Tenerife, con requerimiento de resolución expresa. Ante la falta de respuesta del Consistorio chicharrero a las numerosas peticiones que han realizado los grandes centros comerciales para poder abrir los domingos en Santa Cruz, principalmente los situados en Cabo Llanos, y ante el rechazo de la Asociación de Empresarios Zona Centro a ampliar la ZGAT, Asodiscan ha 'encontrado' una "herramienta legal" para obligar al Ayuntamiento a responder, a revisar lo que se decidió en 2011 y a justificar el privilegio de los comercios del casco histórico.

Asimismo, en el caso de que ya no se justifique esta única delimitación, las grandes superficies solicitan al Consistorio en este escrito que formule al Gobierno de Canarias una respuesta de modificación o ampliación de la actual ZGAT, "incorporando al análisis las áreas comerciales de Cabo Llanos-Tres de Mayo y las restantes zonas funcionalmente vinculadas al Puerto, los recursos turísticos, los itinerarios de visitantes y la oferta comercial del municipio". Desde la asociación se indica que el Ayuntamiento tiene un plazo de tres meses para responder a este requerimiento. Y si no lo hace, Asodiscan acudirá a la Justicia.