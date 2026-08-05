Seguridad
Menos coches y motos para la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife: el sindicato CSIF denuncia la reducción en casi un 40% del parque móvil
El sindicato CSIF de la Policía Local de Santa Cruz denuncia que en once años, entre 2014 y 2025, el parque móvil se ha reducido en casi un 40%, "lo que afecta a los vehículos destinados a patrulla". Critica que la plantilla cuente con el mismo número de agentes, a pesar de tener una mayor carga de trabajo
El parque móvil de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se ha reducido casi en un 40% en los últimos once años. Así lo denuncia el sindicato CSIF, que detalla que en dicho periodo se ha pasado de 148 unidades a un total de 89. "Esta disminución afecta especialmente a los vehículos destinados a patrulla, que pasan de 43 a 22, y a las motocicletas, que pasan de 50 a 27", señala el portavoz del sindicato, Jesús Illada.
Indica que esta reducción del parque móvil contrasta con una modernización y ampliación de determinados medios técnicos y de protección individual de los agentes, como los chalecos antibalas, que han pasado de cuatro a 300 unidades; las emisoras portátiles Tetra, de 124 a 330, y los desfibriladores, de dos a 32 en los últimos once años. El sindicato señala que la comparativa se realiza entre 2014 y 2025 porque las memorias de la Policía Local de las que dispone corresponden a estos años.
Por otra parte y según estas memorias, apunta el CSIF, la plantilla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife cuenta, en la actualidad, prácticamente con los mismos agentes que hace once años, "a pesar de tener más carga de trabajo". En concreto, la plantilla de 2014 estaba formada por 310 efectivos y ahora hay 308, dos menos que hace once años.
"Este dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que la Policía Local de Santa Cruz asume actualmente un amplio catálogo de funciones: seguridad ciudadana, seguridad vial, ordenanzas municipales, medio ambiente, asistencia al usuario turístico, disciplina urbanística y atención inicial de situaciones de vulnerabilidad social".
Denuncias por estacionamiento
El sindicato resalta que las denuncias por estacionamiento en la ciudad se han incrementado un 21,2%, pasando de 12.288 multas en 2014 a 19.744 durante el año pasado. "La memoria 2025 recoge, además, 29.665 infracciones de tráfico tramitadas por la Unidad Administrativa. Este dato evidencia que la carga de trabajo vinculada al tráfico ha aumentado de forma considerable, mientras que el número de agentes se mantiene prácticamente idéntico".
El CSIF manifiesta que la comparación de datos permite a este sindicato cuestionar el relato de una Policía Local plenamente modernizada. "Once años después, el número de agentes prácticamente no ha aumentado, las denuncias por estacionamiento han crecido un 21,2 %, los delitos contra la seguridad vial permanecen prácticamente en los mismos niveles y los controles de radar se mantienen en cifras similares. A ello se suma una plantilla más envejecida y con menos mujeres que en 2014, así como la necesidad de atender un catálogo de competencias cada vez más amplio".
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