Accidente de madrugada en Santa Cruz de Tenerife: rescatan a un varón tras caer desde tres metros de altura
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado en el lugar antes de trasmitirlo en estado moderado al centro hospitalario tinerfeño
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Un hombre de 46 años ha resultado herido de carácter moderado durante la madrugada de este miércoles tras sufrir una caída accidental por un barranquillo en las inmediaciones de la calle San Juan Evangelista, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
El incidente movilizó a diversos recursos del sistema de emergencias insular tras la llamada recibida en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112):
- Atención sanitaria del SUC: El personal de la ambulancia medicalizada del SUC realizó la asistencia inicial del herido, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y se encargó de su posterior traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En el operativo también intervino una ambulancia de soporte vital básico.
- Rescate y seguridad: Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife se desplegaron en la zona para proceder al rescate del afectado desde el fondo del barranquillo. Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con las dotaciones de emergencia e instruyeron las correspondientes diligencias.
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