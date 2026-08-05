Accidente de madrugada en Santa Cruz de Tenerife: rescatan a un varón tras caer desde tres metros de altura

Un hombre de 46 años ha resultado herido de carácter moderado durante la madrugada de este miércoles tras sufrir una caída accidental por un barranquillo en las inmediaciones de la calle San Juan Evangelista, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

El incidente movilizó a diversos recursos del sistema de emergencias insular tras la llamada recibida en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112):

Noticias relacionadas