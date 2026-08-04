La obra que convertirá en una calle la carretera que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna expropiará 24 parcelas

Tras la aprobación, por parte del Cabildo de Tenerife, del anhelado proyecto para convertir la carretera Santa Cruz-La Laguna (TF-180) en una calle de unos seis kilómetros, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debe ahora expropiar un total de 24 parcelas a lo largo de la vía para que se puedan licitar las obras. En este sentido, la Gerencia Municipal de Urbanismo informa de que esta nueva fase comenzará este año, con el objetivo de poder contar en 2027 con el listado definitivo de los terrenos afectados y del valor de los mismos. "Una vez que se hayan efectuado los pagos a los propietarios y este suelo pase a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento, entonces lo pondremos a disposición del Cabildo para que pueda licitar la ejecución del proyecto e iniciar los trabajos", explica la edil de Urbanismo, Zaida González del PP.

Por lo tanto, para que arranque la transformación de esta carretera en una vía urbana, una demanda histórica que los chicharreros llevan reclamando desde hace más de una década, habrá que esperar, al menos, un año más. En 2015, a través de una iniciativa ciudadana, se recogieron firmas en la plataforma Change.org para reivindicar la urgencia de esta actuación, al tratarse de una transitada vía en la que los peatones caminan pegados a los coches sin aceras ni medidas de seguridad. El proyecto definitivo fue aprobado el pasado mes de julio, más de seis años después de que la Corporación inicial iniciara los trámites para su redacción. La concejala del PP aclara que sin el proyecto, el Consistorio capitalino no podía tramitar el procedimiento de expropiación.

Las 24 parcelas afectadas, colindantes con la carretera y situadas entre la Vuelta de los Pájaros (desde la Cervecera) y el inicio de La Cuesta, suman unos 2.500 metros cuadrados, aproximadamente. En el proyecto inicial, se contemplaban 26 expropiaciones, pero, finalmente, tras el periodo de alegaciones, éstas se reducen a 24. El concejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, el nacionalista Dámaso Arteaga, aclara que la obra no afectará a ninguna edificación, sino a muros de cerramiento y zonas ajardinadas.

Los chicharreros llevan esperando más de una década por los trabajos que dotarán de aceras y seguridad a esta vía

Durante el periodo de información pública del proyecto, se presentaron 22 alegaciones, de las que se estimaron 18, una totalmente y 17 parcialmente. "Muchas de las reclamaciones que se han estimado solicitaban la eliminación del segundo carril de bajada de la vía, desde La Laguna a Santa Cruz, para reducir la afección las zonas verdes existentes, sobre todo en la zona de la Vuelta de los Pájaros", comenta el consejero.

Asimismo, apunta Arteaga, con motivo de los informes sectoriales que se han emitido, se han tenido que realizar algunos cambios en el proyecto inicial. "Por ejemplo, hemos tenido que modificar las luminarias para adaptarnos a las exigencias del Astrofísico", agrega. Entre los citados informes se encuentran los redactados por el Consejo Insular de Aguas, Movilidad del Ayuntamiento chicharrero, la Gerencia de Urbanismo o Sinpromi (Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad).

El Cabildo ya ha aprobado el proyecto y ahora le toca al Ayuntamiento expropiar el terreno afectado

El objetivo de este proyecto, que se licitará por un presupuesto de 15,2 millones de euros y deberá ejecutarse en un plazo de 24 meses, es la conversión de la carretera TF-180 en una calle urbana, "más acorde con el entorno y con los usuarios a los que debe dar servicio, como son los residentes de la zona". Para ello, se creará un itinerario peatonal continuo, accesible y "seguro para el peatón", construyendo aceras; se llevarán a cabo diferentes mejoras de seguridad vial, como la implantación de una glorieta y la organización de giros a la izquierda mediante semáforos; se habilitarán un centenar de plazas de aparcamiento a lo largo de toda la vía; y se mejorará el alumbrado público, "reforzando la iluminación en los pasos de peatones". Asimismo, se ejecutará una red de drenaje para la captación de las aguas de escorrentía y conducción hacia las obras de encauzamientos existentes.

La carretera estará formada por un carril en sentido Santa Cruz y uno en sentido La Laguna, facilitando los giros a la izquierda con carril central. Se dotará a la vía de aceras en ambos lados "en su mayor parte", con un ancho mínimo de 1,8 metros. Cuando la anchura de las aceras supere los tres metros, entonces se les dotará de jardineras y también se colocarán bancos.