La Justicia anula la ordenanza de Santa Cruz de Tenerife que permitió la construcción del Palacio de Deportes Go Fit: el Supremo estima el recurso del Gobierno de Canarias

La Justicia ha anulado la ordenanza provisional aprobada en 2022 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para construir el Palacio de Deportes Go Fit en Tomé Cano. El Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de casación presentado por el Gobierno de Canarias, administración que denunció que esta ordenanza carecía de evaluación ambiental.

Fuentes municipales aseguran que esta sentencia no afecta a las licencias otorgadas en su momento para construir la citada instalación deportiva y señalan que ya se está tramitando la modificación necesaria en el Plan General de Ordenanción (PGO) respecto al suelo que ocupa Go Fit.

Visita Go Fit, Santa Cruz, complejo deportivo en Tomé Cano / Andrés Gutiérrez

(Habrá ampliación)