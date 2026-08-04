Los emojis que necesitan los chicharreros: Santa Cruz de Tenerife lanza ideas de emoticonos vinculados a la ciudad

Una conversación de Whatsapp puede cambiar notablemente según el emoticono que utilices. Hay quien apenas usa alguno para saludar o despedirse, y también quien casi utiliza más emojis que palabras.

La clave, tanto si se trata de una conversación en persona como a través de texto, es que el contexto esté claro y el mensaje fluya de emisor a receptor sin interferencias. Pero esto de los emoticonos está dando mucho juego y hay incluso a quien le gustaría personalizarlos para que sean aún más singulares. Así, a los canarios no nos basta con tener nuestra bandera en el listado de emojis, sino que nuestra imaginación va más allá y, por qué no, si nos dieran a elegir dejaríamos nuestra seña de identidad en infinidad de iconos de Whatsapp.

De hecho, ha sido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el que, con un toque de originalidad, ha lanzado una propuesta totalmente chicharrera que facilitaría más de una conversación.

De la camiseta del Tete al reloj de flores

"Emojis 100% Santa Cruz de Tenerife. La esencia de nuestro municipio quedaría así de pintoresca en nuestros chats si fueran emojis". Con esta simple frase publicada en redes sociales y un carrusel de imágenes en el que se pueden encontrar distintos puntos icónicos de la ciudad en forma de emoticonos, la propuesta pretende llamar la atención de los chicharreros y, además, quien lo desee puede descargárselos como 'stickers' a través del canal de Whatsapp municipal.

¿Te imaginas estar hablando con un amigo para ir a darte un baño en Las Teresitas y tener el emoticono de la playa? ¿O poder quedar en Carnavales en la Weyler sin tener que utilizar las letras, solo con el emoji de la fuente más popular por esas fechas?

Pues no son las únicas propuestas. También podemos pasar del tradicional reloj a uno de flores, que simula al del parque García Sanabria; de la corriente cruz blanca y violeta a una de flores que simbolice las Fiestas de Mayo; de un simple edificio a las torres de Santa Cruz; de una camisa básica a la del CD Tenerife, o de un común pescado a la escultura del chicharro.

Como ves, la imaginación da para mucho. Y cuidado, porque estos emojis se van a convertir en una necesidad en los móviles de los chicharreros.