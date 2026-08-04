El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife demolerá una vivienda en María Jiménez por "riesgo elevado de colapso"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife demolerá una vivienda privada situada en el barrio de María Jiménez por "riesgo elevado de colapso"". Lo hará la Gerencia de Urbanismo a través de la ejecución subsidiaria, debido a que su propietaria no ha atendido los requerimientos realizados por el Consistorio. Eso sí, la Corporación local reclamará el coste de los trabajos, que asciende a más de 66.000 euros, a la dueña de la casa.

La urgencia de esta actuación se debe a que la Gerencia de Urbanismo, que dirige la edil Zaida González, del PP, ha declarado la ruina inminente de la citada vivienda por la situación en la que se encuentra, por "riesgo de desplome". La construcción se localiza en el número 5 de la calle Júpiter, en María Jiménez. Para poder llevar a cabo el derribo, el Ayuntamiento ha ordenado a la propietaria y a los "moradores y ocupantes" del inmueble el "inmediato desalojo".

Además, y según se apunta en el informe técnico de Urbanismo, la edificación presenta una situación de "riesgo elevado de colapso y derrumbamiento sorpresivo", por su estado de ruina inminente y previsible, "con un elevado peligro para la integridad tanto de personas, como de animales y bienes"

En este sentido, la Gerencia de Urbanismo ha trasladado este caso al área de Atención Social para que "se preste apoyo y auxilio en el realojo de las personas afectadas". También se ha dado traslado de la correspondiente resolución a la Policía Local, para que intervenga en el caso de que el desalojo no se produzca

El Ayuntamiento ha licitado la ejecución de estos trabajos, que tendrá que llevarse a cabo, una vez adjudicada, en un plazo de 2,5 meses. Antes, la empresa seleccionada deberá presentar el proyecto de demolición en un plazo de 15 días. Las propuestas podrán registrarse hasta el 21 de agosto. Toda la información sobre este concurso público se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Estado.

Los trabajos consisten, fundamentalmente, en la demolición de la edificación y en el cerramiento de la parcela. Asimismo, se tendrá que llevar a cabo la desinfección y "adecuada desinsectación del lugar".

El informe de Urbanismo describe la vivienda como una edificación de tipología cerrada, ubicada en la ladera y entre medianeras, de una planta de altura sobre rasante, con un cuarto en cubierta en la zona posterior. Se localiza en una zona de escaleras peatonales, que "se encuentra en situación de afección estructural avanzada y en condiciones de insalubridad y abandono muy elevados".

Según datos catastrales, esta edificación tiene una antigüedad de unos 55 años y una superficie construida de unos 37 metros cuadrados. "El inmueble presenta los forjados cursando importantes procesos patológicos muy avanzados de corrosión, con agrietamientos, disgregaciones, pérdidas de sección y abombamientos pronunciados. También se observan grietas y falta de verticalidad en los paramentos verticales del inmueble, así como peligro de descalce del cimiento por lavado de tierras derivado de la rotura de las instalaciones de suministro de aguas", se apunta en el informe.